叱咤2024丨鄭秀文隔24年再奪最受歡迎女歌手　哽咽多謝未提許志安

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚在亞博舉行，52歲鄭秀文（Sammi）相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」，Sammi在觀眾席上唱住上台，全場人站起夾道歡迎兼影相，好受歡迎！

鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。（影片截圖）

由台下唱到台上，成為全晚高潮。（影片截圖）

Sammi穿上一件紅色黑裝款外套，內襯白色貼身衫及牛仔褲，她直言因為太緊張，所以唱錯一段歌詞，「屋企練咗好多次，太緊張，多謝你哋。」Sammi拿着獎座笑說：「多謝大家，上一次攞呢個獎係2000年，24年前，有啲人可能未出世，仲喺阿媽個肚裏面呀陰公。唔好意思，有少少長......我揀衫呢套衫，唔知大家記唔記得，呢件衫2000年着過，嚟到今日唔係最光鮮，燙極都好皺，但對歌迷一段情懷。」

Sammi話一開始驚尷尬，最後都衝破心理障礙。（影片截圖）

鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。（影片截圖）

Sammi直言有考慮是否應該親自上台領獎，她說：「冇企呢個頒獎台20幾年，好尷尬，格格不入，好懷疑....但另一個聲音同我講，咁我就太睇少音樂，音樂係與人溝通嘅渠道，可以打破隔膜，所以我好坦然企喺呢個舞台俾我榮譽，親身上台多謝投我一票嘅人。」她逐一多謝不同的音樂單位、細佬等，但就沒有特別多謝老公許志安，最後Sammi更叫台下樂迷一齊大叫一次：「鄭秀文」！