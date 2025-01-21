周杰倫昆凌結婚10年再披頭紗影結婚相　曬相記錄一家五口生活點滴

周杰倫在剛剛過去的18日迎來46歲生日，這天亦是他與愛妻昆凌的結婚10周年紀念日。兩人連日在社交平台放閃，更分享在歐洲拍下的新一輯唯美婚照！

周杰倫昆凌結婚10年。（IG圖片）

為慶祝結婚十周年，向來寵妻的周杰倫在IG留言表示：「Happy 10th Wedding Anniversary! 大家也要一直幸福快樂下去喔」，而昆凌就在IG大曬早前與周董遠赴歐洲拍攝的新一輯婚紗照。相中昆凌再披頭紗，周杰倫則穿上米色冷杉，而昆凌披上的頭紗則由CHANEL旗下的帽飾工坊Maison Michel特別訂製，頭紗還繡上三名子女及愛犬的名字，非常有心思。

去歐洲影結婚相。（IG圖片）

再披頭紗。（IG圖片）

頭紗還繡上三名子女及愛犬的名字，非常有心思。（IG圖片）

另外，昨日（20日）昆凌再於IG分享多張照片，記錄了她與周杰倫由結婚、生仔等多年來的生活點滴，並寫道：「10年，3個孩子，1隻狗，還有無數混亂的用餐時間...... 不知怎的，我們做到了仍然在笑，仍然愛，偶爾也會競爭誰能最快地讓孩子們上床睡覺。 從兩個人到一個五口之家（加上一隻非常寵愛的狗），生活是一場旋風，但我不會用來換取任何東西。致 10 年的團隊合作，回味無窮，擁抱家庭生活的美好混亂。為未來的更多冒險致敬！」

昆凌分享當年結婚的照片。（IG圖片）

曬日常照分享一家五口生活點滴。（IG圖片）