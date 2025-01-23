Lolly Talk首次全團參與定向挑戰 隨時現身實體打卡點

跨越城市，解鎖挑戰！香港紅十字會致力於備災及救災時提供人道支援，應付可能於城市內突然發生的危機及緊急情況，而具備良好韌性及共融的社區，能夠增強應對風險的能力，在災後及早復原。為了提升香港大眾對香港紅十字會服務及人道精神的認識，並鼓勵市民走入社區角落，第三屆《紅十字會定向挑戰》將於3月1及2日假九龍東進行城市定向活動，以「Stay Strong！齊撐韌性社區」的主題，邀得人氣女團Lolly Talk擔任星級大使，於3月2日現身啟動禮為活動展開序幕，全團更會到訪實體打卡點與參加者打氣！參加者只要於指定時間內，在黃大仙至觀塘穿梭大街小店完成線上、線下任務，勝出的隊伍將獲頒獎座及贏取限定獎品！

Sinnie、Yanny面對大型表演易焦慮 靠「腹式呼吸」減壓

為隆重其事，今屆《紅十字會定向挑戰》邀得人氣女團Lolly Talk擔任星級大使，於3月2日的啟動禮現身為參加者打氣，全員更會突擊到實體打卡點，隨時近距離與公眾見面！日前，全員為活動拍攝宣傳影片，Sinnie（吳倩怡）及Yanny（劉綺婷）透露去年已參加過香港紅十字會「在乎你我他」的活動，Sinnie自嘲孤陋寡聞，直到親身接觸後，才知道香港紅十字會除了在香港甚至世界不同地方有提供援助服務，亦有支援大眾的心理層面：「香港人生活喺咁急促嘅城市入面，好多人都有亞健康（又稱慢性疲勞症候群），真係好需要關注情緒上嘅嘢。我同Yanny都好容易墮入焦慮，尤其係有啲重要嘅表演，當時香港紅十字會心理支援服務嘅同事就教我哋點樣緩解情緒，唔止我哋受惠，仲可以分享畀其他人知道。」Yanny說：「佢教我哋有壓力嗰陣，就用腹式呼吸，同埋學識咗做個聆聽者，聽吓人哋嘅需要，其實已經幫咗好多。」

自言工廠區「路痴王」 阿蛋摸黑玩定向摸著蟲

雖然Lolly Talk未曾以團隊形式體驗定向活動，但阿蛋（黃詠霖）小時候參與過不少野外定向：「好好玩、好開心，可以四圍跑。好記得有次我哋係夜晚嘅森林進行野外定向，我嗰陣好細個，又怕黑又怕蟲，森林好黑，得支電筒仔先睇到少少路。我就要喺樹嗰啲位搵標記，我一掂落棵樹，個觸感咁奇怪，郁郁吓嘅？原來係兩隻手指咁粗嘅蟲，我勁驚，大叫，最後要其他隊友幫我完成。」阿蛋笑言由細嚇到大，現時已經不再害怕。

至於隊員間誰是「路痴王」？Mei Mei（曾美欣）認為自己與Yanny最認得路：「另外六個妹豬點解唔係咁認得路呢？我諗因為平時我哋做嘢、去旅行，都係我同Yanny做人肉導航。但係，如果我哋去工廠區開工，就會八個都變晒路痴，因為啲路呀、門口呀，太似啦，搞到我哋成日都行錯路。」

成軍第三年望與不同單位合作 赴韓國拍旅遊節目

Lolly Talk去年完成了數字系列的作品，推出首張專輯，今年她們的目標是繼續造更多音樂及不同的內容，Tania（陳紀澄）說：「我哋都想同唔同嘅人合作，睇吓有咩新火花。始終都踏入第三年，都想展現更成熟、更有魅力嘅女團畀大家睇。」她們又表示去年曾多次到台灣拍節目或出席活動，今年希望有機會到韓國，Elka（鄭芷淇）分享她最期待的畫面：「最好可以拍旅遊節目，然後影住我哋勁食韓國嘢、瘋狂買買買，咁就正啦！」

認為坊間辦女團招募份屬好事：「大家一齊玩」

至於有傳今年將有很多女團誕生，早前先有唱片公司舉辦女團招募，問到Lolly Talk計劃如何應戰？Ahyo（郭曉妍）認為是好事：「我覺得好有火，因為代表喺女團呢條路上面，有越來越多嘅同行者陪我們一起拼搏、一起努力。仲有一大班女仔去參加招募，為佢嘅夢想去團結、去奮鬥，其實整件事都好有能量，希望我哋有越來越多唔同嘅的可能性，大家一齊玩！」

【INFO】第三屆《紅十字會定向挑戰》活動詳情

比賽日期：2025年3月1日及2日（星期六-日）

比賽地區：九龍東區（由黃大仙至觀塘）

比賽形式：以隊際180分鐘爭「分」奪秒城市定向比賽

比賽玩法：以2-4人一組，利用大會手機應用程式，徒步或乘搭公共交通公具到各檢查點取分數。

啟動禮日期：2025年3月2日（星期日）

網站：https://citychallenge.redcross.org.hk/zh-hant

【關於《紅十字會定向挑戰》】

跨越城市，解鎖挑戰。今年「紅十字會定向挑戰」的主題是 「StayStrong！齊撐韌性社區」。危機和緊急情況隨時在城市 內發生，具備良好韌性及共融的社區能夠增強應對風險的能 力，在災後及早復原。我們誠邀你走入社區角落，與我們攜 手增強社區韌性，了解香港紅十字會在備災及救災時提供的 人道支援。 今年活動與國際人氣卡通《姆明一族》合作， 設不同的線上線下任務，參賽隊伍須於指 定時間內穿梭城市大街小店，參加者與隊 友共同完成不同任務時，凝聚力量，加強 社區韌性，同時加深了解香港紅十字會的 人道工作，一起實踐人道精神！

【關於香港紅十字會 】

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字會與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一分子，致力關注當前的城市風險，改善弱勢社群的生活，增強社區韌性，並透過四大範疇的工作，分別為緊急救援及備災、社區健康服務及教育、人道參與及教育、以及特殊教育及復康，目標令社區更安全、健康及富凝聚力，以應對危難事故。詳情請瀏覽 www.redcross.org.hk。