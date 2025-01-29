姚焯菲登《聲生不息》與三前輩合唱零怯場　人靚聲甜圈粉無數

現年18歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）去年12月中在新西蘭畢業返港，並透露將會留港近9個月，積極投入演藝事業。日前她初次亮相內地大型綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》，與三位前輩容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱《女神》，表現令人眼前一亮。Chantel憑精緻五官及甜美的聲線圈粉無數，合唱片段獲網民瘋傳。

姚焯菲驚喜亮相《聲生不息‧大灣區季》。（微博圖片）

Chantel的表演片段獲網民瘋傳。（片段畫面）

Chantel與三位前輩容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱《女神》，表現令人眼前一亮。（片段畫面）

Chantel與容祖兒、薛凱琪及衛蘭獻唱《女神》的片段被網民在網絡上瘋傳，大批網民激讚Chantel跟三位唱得的前輩並無怯場，高音極有穿透力：「chantel有超乎意料的表現」、「求姚焯菲獨唱，聲音清澈，與幾位前輩面前不怯場，唱功很不錯」、「高音有穿透力發揮到位，唱得好好聽，表現有大將之風」、「姚焯菲樣子甜美，帶點貴氣，聲音也很靚，咬字清晰」、「真係好靚女」、「真女神」、「好清純」。

Chantel的表演片段獲網民瘋傳。（片段畫面）

Chantel與三位前輩容祖兒、衛蘭及薛凱琪合唱《女神》。（片段畫面）

Chantel與三位前輩容祖兒、衛蘭及薛凱琪合唱《女神》。（片段畫面）

Chantel人靚聲甜圈粉無數。（片段畫面）

Chantel日前亦分別在IG及微博分享了《女神》的片段，並留言表示﹕「當女生從來不容易，身邊經常會有許多聲音。這首歌是送給自己和每一位女生，一起為我們打氣。」其後在接受訪問時，透露：「我覺得自信也包含了自愛。當你對自己有愛的時候，別人也會愛你。所以只要自己愛自己，人們就會欣賞你，然後喜歡你。」

有網民大讚Chantel清純甜美。（片段畫面）