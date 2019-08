The Chainsmokers相隔一年再襲港　熱潮不退攻陷亞博

美國電音組合The Chainsmokers繼去年3月舉行香港演唱會後,日前再度襲港假香港亞洲國際博覽館舉行《World War Joy》巡迴演唱會,超過12,000名觀眾入場,尤如一個大型派對。

美國電音組合The Chainsmokers相隔一年再襲港,令亞博變成大型派對。

The Chainsmokers的Alex Pall及Drew Taggart連同御用鼓手Matt McGuire迅速炒熱氣氛,Drew又表示再次回到香港演出非常興奮,隨即LED Wall播出由香港景色剪接而成的短片,令fans更投入在演出之中。The Chainsmokers的歌單亦非常「Fans向」,演唱多首大作如:《Roses》、《Paris》、《Don't Let Me Down》、《Who Do You Love》及《Closer》等,現場更加插玩煙火特效,全場High爆。而且Matt及Alex各自有鼓及鋼琴Solo環節,大騷音樂才華。

點擊重溫演唱會精彩場面!(按圖放大)

現場大玩煙火特效,台上樂迷一片瘋狂。

演唱會尾聲,Drew更興奮走到台下與觀眾近距離接觸,有數名幸運兒與他握手。這次歷時約90 分鐘的演出以《Something Just Like This》作結,相信不少樂迷心場都是為了現場聽一次這首神作。