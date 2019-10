《英雄聯盟》2019世界賽主題曲終推出　MV揭3位明星選手背後故事

《英雄聯盟》(League of Legends)2019年世界賽主題曲《Phoenix》終於在日前推出,雖然不能與賽事同步推出略有遺憾,但勝在「遲到好過冇到」。《Phoenix》由美國女歌手Chrissy Costanza和Cailin Russo合唱,二人把歌曲的高低起伏都充分展現,讓製作人亦感歎:「她們把《Phoenix》裏想追尋和傳達的核心主題都唱出來了!」此外,過往都以動畫形式的MV亦有新看點,除了把遊戲特效延伸至現實世界外,同時為了更能呈現主題,便邀請了3位明星選手參與拍攝——Rookie、Faker及Caps。

《英雄聯盟》2019世界賽主題曲《Phoenix》終於在日前推出。(《Phoenix》MV截圖)

無論《Phoenix》的歌詞、編曲及MV,都想帶出《英雄聯盟》的核心精神——克服心魔,證明自己。在歌曲部份,聲線沉隱的Cailin負責低音部份,擁有強勁爆發力的Chrissy則在合唱時把歌曲情緒推至高點,讓聽眾能隨着氣氛而燃燒起來。在製作花絮片段中,Chrissy提及自己受歌詞「你願意捨棄甚麼(What are you willing to lose?)」深深打動,而Cailin亦表示歌中所描寫的意境比她想像中還要大很多:「只要你停止攀爬,你將不可能登頂!」聆聽時感受歌曲的氣氛和整個能量,就有令人感到振奮的力量:「你真的會想把這麼棒的一首歌做到最好!」

MV的三位明星選手選角亦別有心裁,中國隊的韓國選手Rookie、韓國隊的Faker及歐洲隊的Caps。雖然三位選手曾經贏得世界賽冠軍,但背後卻各有故事:MV裏可看到負評從Rookie電話衝出,而他在現實中曾為老鼠屎,讓隊伍輸掉2015年的世界賽;在Faker的畫面中亦可看到韓文負評,只因他輸掉了2017年的世界賽;而Caps則在去年世界賽被Rookie打敗,MV畫面可見他在百萬人觀看的直播賽事中慘遭滑鐵盧。

Rookie曾為隊伍中的老鼠屎,讓隊伍輸掉了2015年的世界賽。(《Phoenix》MV截圖)

雖然Rookie、Faker及Caps都曾於世界賽事中落敗,但他們卻選擇從失敗的火焰中堅持,才能得到今日的成績。MV中從遊戲世界延伸至現實世界的CG特效,代表着遊戲與現實的連繫,同時期許着玩家及樂迷把精神帶出遊戲,亦能從三位選手的故事中有所得着,知道失敗並不可怕,鳳凰(Phoenix)能展現耀眼光芒只因牠從失敗、考驗中堅持過來。