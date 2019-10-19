《英雄聯盟》2019世界賽主題曲終推出　MV揭3位明星選手背後故事

《英雄聯盟》（League of Legends）2019年世界賽主題曲《Phoenix》終於在日前推出，雖然不能與賽事同步推出略有遺憾，但勝在「遲到好過冇到」。《Phoenix》由美國女歌手Chrissy Costanza和Cailin Russo合唱，二人把歌曲的高低起伏都充分展現，讓製作人亦感歎：「她們把《Phoenix》裏想追尋和傳達的核心主題都唱出來了！」此外，過往都以動畫形式的MV亦有新看點，除了把遊戲特效延伸至現實世界外，同時為了更能呈現主題，便邀請了3位明星選手參與拍攝——Rookie、Faker及Caps。

《英雄聯盟》2019世界賽主題曲《Phoenix》終於在日前推出。（《Phoenix》MV截圖）

無論《Phoenix》的歌詞、編曲及MV，都想帶出《英雄聯盟》的核心精神——克服心魔，證明自己。在歌曲部份，聲線沉隱的Cailin負責低音部份，擁有強勁爆發力的Chrissy則在合唱時把歌曲情緒推至高點，讓聽眾能隨着氣氛而燃燒起來。在製作花絮片段中，Chrissy提及自己受歌詞「你願意捨棄甚麼（What are you willing to lose？）」深深打動，而Cailin亦表示歌中所描寫的意境比她想像中還要大很多：「只要你停止攀爬，你將不可能登頂！」聆聽時感受歌曲的氣氛和整個能量，就有令人感到振奮的力量：「你真的會想把這麼棒的一首歌做到最好！」

MV的三位明星選手選角亦別有心裁，中國隊的韓國選手Rookie、韓國隊的Faker及歐洲隊的Caps。雖然三位選手曾經贏得世界賽冠軍，但背後卻各有故事：MV裏可看到負評從Rookie電話衝出，而他在現實中曾為老鼠屎，讓隊伍輸掉2015年的世界賽；在Faker的畫面中亦可看到韓文負評，只因他輸掉了2017年的世界賽；而Caps則在去年世界賽被Rookie打敗，MV畫面可見他在百萬人觀看的直播賽事中慘遭滑鐵盧。

Rookie曾為隊伍中的老鼠屎，讓隊伍輸掉了2015年的世界賽。（《Phoenix》MV截圖）

+ 6 + 5 + 4

雖然Rookie、Faker及Caps都曾於世界賽事中落敗，但他們卻選擇從失敗的火焰中堅持，才能得到今日的成績。MV中從遊戲世界延伸至現實世界的CG特效，代表着遊戲與現實的連繫，同時期許着玩家及樂迷把精神帶出遊戲，亦能從三位選手的故事中有所得着，知道失敗並不可怕，鳳凰（Phoenix）能展現耀眼光芒只因牠從失敗、考驗中堅持過來。