饒舌新星Juice WRLD猝死　青年時期曾於毒海浮沉

美國新晉饒舌歌手Juice WRLD在過去周日(8/12) 猝死,終年21歲。據報Juice WRLD從加州飛抵芝加哥中途機場(Midway Airport)時,步行期間突然抽搐,當救護員趕到,Juice WRLD已口吐鮮血,但仍然有知覺,可惜送院不久即證實不治,死因有待調查。被視作Hip Hop界超級新星的他,不但跟韓國男子組合BTS曾有過合作,同時亦獲得「Billboard 2019 最佳新人獎」,他的音樂軌跡跟不少Rapper並不一樣,接觸音樂的契機,竟然是由電玩及追女仔開始。

Juice WRLD於12月8日猝死,終年21歲。 (網絡圖片)

1998年出生的Juice WRLD,父母在他三歲的時候離異,由母親及哥哥合力撫養成人,不過由媽媽是一個保守虔誠的基督徒,故此Juice WRLD小時間幾乎也沒有接觸Hip Hop音樂,反而從《Tony Hawk’s Pro Skater》、《Guitar Hero》等電玩遊戲,認識搖滾與流行音樂。但他的天賦十足,所以不論結他、鋼琴還是鼓,一律全靠自學。有趣的是,令Juice WRLD真正投入音樂的契機,是為了他小學五年級時暗戀的女生,為了讓該名女生注意到他,Juice WRLD開始聽Billy Idol、Panic! At The Disco、Blink 182 及 Megadeth等樂團,故此這些Punk Rock、Heavy Metal的音樂類型,亦影響到他往後的音樂路向。

由六、七年級開始寫Rap,到了十年級時,Juice WRLD已立心要成為饒舌歌手,不過同時在青少年時期,他開始沾染毒品及藥物,包括Lean、Xanax、Percocets等,當中Xanax這項受管制藥物,更曾經奪去了Lil Peep 及 Mac Miller等知名Rapper的性命,死因皆是過度服藥。不過Juice WRLD曾表示自己已戒掉了許多壞習慣,到底今次他的死因跟藥物是否有關,還有待調查。

有指Juice WRLD在青少年時期曾一度濫藥。 (網絡圖片)

再談談他的成名之路,2015年他以JuiceTheKidd的名義發布歌曲到SoundCloud上,包括《Make It There》《Lost My Mind》、《Forever》等作曲也有不俗迴響。雖然如此,但始終未成名的他,仍是要面對生活上的困難,為了一日三餐,他亦曾試過到工廠上班,不過僅僅兩星期便辭掉了工作,因為那份工作讓他感到苦悶,同時亦提醒了他一定要成為出色的Rapper。後來2017年發布首張專輯《Juice Wrld 999》到SoundCloud上,令他粉絲暴漲,直至同年12月再推出另一張EP《Nothing Different》,令他一炮而紅,其後更推出《All Girls Are The Same》等知名作品,令他終於簽約環球旗下的廠牌Interscope,步入最佳新人之路。