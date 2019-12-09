饒舌新星Juice WRLD猝死　青年時期曾於毒海浮沉

美國新晉饒舌歌手Juice WRLD在過去周日(8/12) 猝死，終年21歲。據報Juice WRLD從加州飛抵芝加哥中途機場（Midway Airport）時，步行期間突然抽搐，當救護員趕到，Juice WRLD已口吐鮮血，但仍然有知覺，可惜送院不久即證實不治，死因有待調查。被視作Hip Hop界超級新星的他，不但跟韓國男子組合BTS曾有過合作，同時亦獲得「Billboard 2019 最佳新人獎」，他的音樂軌跡跟不少Rapper並不一樣，接觸音樂的契機，竟然是由電玩及追女仔開始。

Juice WRLD於12月8日猝死，終年21歲。 (網絡圖片)

1998年出生的Juice WRLD，父母在他三歲的時候離異，由母親及哥哥合力撫養成人，不過由媽媽是一個保守虔誠的基督徒，故此Juice WRLD小時間幾乎也沒有接觸Hip Hop音樂，反而從《Tony Hawk’s Pro Skater》、《Guitar Hero》等電玩遊戲，認識搖滾與流行音樂。但他的天賦十足，所以不論結他、鋼琴還是鼓，一律全靠自學。有趣的是，令Juice WRLD真正投入音樂的契機，是為了他小學五年級時暗戀的女生，為了讓該名女生注意到他，Juice WRLD開始聽Billy Idol、Panic! At The Disco、Blink 182 及 Megadeth等樂團，故此這些Punk Rock、Heavy Metal的音樂類型，亦影響到他往後的音樂路向。

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由六、七年級開始寫Rap，到了十年級時，Juice WRLD已立心要成為饒舌歌手，不過同時在青少年時期，他開始沾染毒品及藥物，包括Lean、Xanax、Percocets等，當中Xanax這項受管制藥物，更曾經奪去了Lil Peep 及 Mac Miller等知名Rapper的性命，死因皆是過度服藥。不過Juice WRLD曾表示自己已戒掉了許多壞習慣，到底今次他的死因跟藥物是否有關，還有待調查。

有指Juice WRLD在青少年時期曾一度濫藥。 (網絡圖片)

再談談他的成名之路，2015年他以JuiceTheKidd的名義發布歌曲到SoundCloud上，包括《Make It There》《Lost My Mind》、《Forever》等作曲也有不俗迴響。雖然如此，但始終未成名的他，仍是要面對生活上的困難，為了一日三餐，他亦曾試過到工廠上班，不過僅僅兩星期便辭掉了工作，因為那份工作讓他感到苦悶，同時亦提醒了他一定要成為出色的Rapper。後來2017年發布首張專輯《Juice Wrld 999》到SoundCloud上，令他粉絲暴漲，直至同年12月再推出另一張EP《Nothing Different》，令他一炮而紅，其後更推出《All Girls Are The Same》等知名作品，令他終於簽約環球旗下的廠牌Interscope，步入最佳新人之路。