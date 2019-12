Ed Sheeran平安夜IG宣布暫別樂壇與社交媒體：是時候見識更多世界

28歲英國創作歌手Ed Sheeran昨日(24日)在IG宣布將暫別樂壇,同時也會離開社交網絡,直至下次回歸。

Ed Sheeran寫到:「《÷》專輯與巡迴演唱會在很多方面改變了我的生活,但現在全部結束了,是時候去見識更多世界。」他指自己自2017年以來便沒有停止過工作,所以要休息一段時間,去旅行、創作、閱讀,同時會離開所有的社交媒體,直到回歸。

而Sheeran也在文中也感謝粉絲一路以來的支持:「待時機成熟,我會攜帶新歌回來。體驗生活的時間越長,才真正地有東西可寫。」

Ed Sheeran在IG宣布將暫別樂壇。(Instagram@teddysphotos)

值得一提的是,Sheeran現在已經IG的頭像換作黑底白字的「BRB」,意思是「be right back」(馬上回來),相信不用太久他便會攜新作回歸。

Sheeran將頭像換作「be right back」,非常有心。(Instagram截圖)

「Divide」世界巡迴演唱會跨越46個國家,Sheeran共演出260場騷。2019年對於他來講,絕對是非常忙碌的一年。而在兩星期前,Sheeran被英國音樂榜單組織「Official Charts Company」(OCC)評為「英國十年藝人成就獎」。而早在8月,他就曾表示歷時兩年多、長達893日的巡演終於告一段落,所以計劃休息18個月,陪伴妻子Cherry Seaborn。兩人於2018年結婚,在感情方面甚是低調,而Sheeran在上星期发布了歌曲《Put It All On Me》的MV,夫婦二人也有份出鏡,在厨房跳舞,非常sweet。