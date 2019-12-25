Ed Sheeran平安夜IG宣布暫別樂壇與社交媒體：是時候見識更多世界

28歲英國創作歌手Ed Sheeran昨日（24日）在IG宣布將暫別樂壇，同時也會離開社交網絡，直至下次回歸。

Ed Sheeran寫到：「《÷》專輯與巡迴演唱會在很多方面改變了我的生活，但現在全部結束了，是時候去見識更多世界。」他指自己自2017年以來便沒有停止過工作，所以要休息一段時間，去旅行、創作、閱讀，同時會離開所有的社交媒體，直到回歸。

而Sheeran也在文中也感謝粉絲一路以來的支持：「待時機成熟，我會攜帶新歌回來。體驗生活的時間越長，才真正地有東西可寫。」

Ed Sheeran在IG宣布將暫別樂壇。（Instagram@teddysphotos）

值得一提的是，Sheeran現在已經IG的頭像換作黑底白字的「BRB」，意思是「be right back」（馬上回來），相信不用太久他便會攜新作回歸。

Sheeran將頭像換作「be right back」，非常有心。（Instagram截圖）

「Divide」世界巡迴演唱會跨越46個國家，Sheeran共演出260場騷。2019年對於他來講，絕對是非常忙碌的一年。而在兩星期前，Sheeran被英國音樂榜單組織「Official Charts Company」（OCC）評為「英國十年藝人成就獎」。而早在8月，他就曾表示歷時兩年多、長達893日的巡演終於告一段落，所以計劃休息18個月，陪伴妻子Cherry Seaborn。兩人於2018年結婚，在感情方面甚是低調，而Sheeran在上星期发布了歌曲《Put It All On Me》的MV，夫婦二人也有份出鏡，在厨房跳舞，非常sweet。