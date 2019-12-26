《All I Want for Christmas Is You》新MV　瑪莉嘉兒仔女有份拍

美國流行天后Mariah Carey一曲《All I Want for Christmas Is You》是這25年來的聖誕必點單曲，早前終於成為Billboard冠軍歌，並推出2019年版MV名為「Make My Wish Come True Edition」，更有她一對8歲龍鳳胎作特別嘉賓獻舞，與大家過一個圓滿的聖誕節。

Mariah Carey日前推出《All I Want for Christmas Is You》2019年版MV，相對25年前的原版MV，今次可謂大堆頭製作。(MV截圖)

即Click睇下新版《All I Want for Christmas Is You》MV有幾巴閉！(按圖放大)(MV截圖)

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2019年版《All I Want For Christmas Is You》MV可謂重本製作，場景、服裝、Dancer等等除了帶出溫馨的節日氣氛外，還有一種紫醉金迷、普天同慶的感覺，MV中每人都載歌載舞，尤如隔空與大家開Party。而25年前的原版MV，畫面相對Raw很多，顆粒感很重，而且感覺像是Mariah Carey慶祝佳節的Vlog，到雪地跑來跑去，在家中與親友相聚，佈置聖誕樹等等畫面都有收錄，唯一不變是新舊MV都是節日氣氛濃厚。

企頭排的是Mariah Carey一對龍鳳胎，即使只得8歲都非常跳得！(MV截圖)

聖誕快樂！(MV截圖)

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)：https://youtu.be/aAkMkVFwAoo