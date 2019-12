8首2019必聽聖誕歌！　屋企準備定專屬Playlist營造浪漫氣氛！

又到聖誕~又到聖誕~深信大家在渡過溫馨的平安夜晚上時,同時又密鑼緊鼓要為明天的聖誕派對做準備。要營造聖誕氣氛,當然少不得連串的聖誕歌單,過去經常聽的《Jingle Bell》、《Santa Claus is coming to town》、《Last Christmas》可能會有點欠缺新意;廣東聖誕歌如《Lonely Christmas》、《零度聖誕》又未必太悲情,想迎合溫馨的聖誕氣氛,今年廣東樂壇也終於有兩首新作,是真正讓人感覺「很聖誕」的聖誕歌,Christmas其實也不一定要Lonely的。

《Dear Christmas》 – Dear Jane

近年Band界也興起了聖誕歌熱潮,除了RubberBand《零度聖誕》、TONICK《Last Christmas》、Supper Moment《LOVE is NEARBY》外,今年Dear Jane也推出了他們的專屬聖誕歌《Dear Christmas》。融合50年代Doo-wop風格,更在outro加入《Joy to the world》的旋律,相當甜蜜。

《年末感恩》 - JW王灝兒

JW的聲線一向非常適合演唱聖誕作品,今年推出《年末感恩》,藉著聖誕向身邊愛人朋友表達謝意,編曲充滿「迪士尼」的夢幻風味,一圓JW渴望演唱迪士尼作品的心願。

《All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)》 - Mariah Carey

同埋加映一下歐美樂壇今年的聖誕歌,焦點少不免落在Mariah Carey身上,《All I Want for Christmas Is You》推出了25年,今年終於首次打入Billboard單曲榜冠軍,Mariah Carey更特意在今年推出《All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)》,重溫一下這首經典又帶新意的作品。

《Baby, It's Cold Outside》 – John Legend ft. Kelly Clarkson

在眾多聖誕歌當中,今年由John Legend及Kelly Clarkson演唱的《Baby, It’s Cold Outside》算是較有趣的一首,因爭議性話題而被電台從去年開始禁播。傳統爵士唱法背後,為了讓這首舊作更符合現代男女平等的概念,John Legend更將把改編成「#MeToo」版,從原來的「男方強力挽留女方留在家裡」,到新版本變成「女方想留,男方卻想要對方走」。

《Christmas Tree Farm》 – Taylor Swift

Taylor Swift今年相當活躍,推出專輯《Lover》外,更在聖誕前夕趕在12月5日推出聖誕歌《Christmas Tree Farm》。MV與平常的大型製作不同,今次Taylor Swift將自己兒時的聖誕錄像剪輯而成,大家也可以一睹Taylor Swift小時候的可愛模樣。

《Time For Change》 – Robbie William

事隔3年,Robbie William終於再推出新專輯《The Chirstmas Present》,首次以聖誕為整張專輯的主題,找來Jamie Cullum、Rod Stewart、Bryan Adams等殿堂級歌手合作。其中這首《Time For Change》不但與大家共渡聖誕,更迎接新年的到來。Robbie Williams表示:「這首歌其實在任何時刻都很受用,因為人們每天都會面臨不同的考驗與改變,自己的家鄉英國也面臨前所未有的巨大考驗,是我們該做出改變的時候了。」

《Cozy Little Christmas》 – Katy Perry

Katy Perry亦在12月2日發佈了她的聖誕歌《Cozy Little Christmas》,歌曲也強烈地帶出渡假的氛圍,MV中更看見Katy Perry與聖誕老人及一眾卡通人物一起渡過夏日聖誕,非常可愛。

《Do You Hear What I Hear?》 – Pentatonix ft. Whitney Houston

每逢聖誕,無伴奏合唱團隊Pentatonix也會有搞作,今年他們推出聖誕歌合輯,更找來Whitney Houston重新改編合唱這首《Do You Hear What I Hear?》,其實無樂器也可以做出莊嚴神聖的效果。