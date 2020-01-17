【全美一叮】7歲開始流落街頭　菲藉選手憑神奇歌聲尋找親生父母

《America’s Got Talent》(全美一叮) 近日推出新系列《America's Got Talent: The Champions》的第二季節目，找來各地《Got Talent》系列的決賽圈選手再進行比拼。在第二季的第二集節目中，節目組邀請了一名菲律賓藉參賽者Marcelito Pomoy，他是2011年《Pilipinas Got Talent》的勝出者。今次帶同太太一起出席《全美一叮》的賽事，太太表示希望能全程支持Marcelito，全因他在菲律賓前半生的生活也相當艱苦。

35歲的Marcelito Pomoy，帶同太太出席《全美一叮》。 (影片擷圖)

Marcelito Pomoy以唱歌形式參與賽事，一人分飾男女聲演唱Celine Dion與Andrea Bocelli的《The Prayer》，同時能唱出女低音及男高音，就連一眾評判也相當驚嘆，Howie Mandel表示：「你是一位奇妙的歌手，身體裡住著一位年輕女性。」Alesha Dixon則道：「我一直希望看到不一樣的演出，而你的表現可說是無懈可擊。」Marcelito Pomoy的實力震驚全球，而這副天賜的靚聲，更加改變了他悲慘的一生。

演唱Celine Dion與Andrea Bocelli的《The Prayer》，Marcelito Pomoy能同時唱出女低音與男高音。 (影片擷圖)

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節目中，Marcelito Pomoy將自己的故事娓娓道來。7歲時，Marcelito Pomoy的母親離開了他，而他的父親則正在坐牢，故此他從小已流落街頭，活像一位孤兒。多年來，Marcelito Pomoy一直嘗試尋回自己的家人，直至一年，他在電視上看見《Pilipinas Got Talent》這節目，他發現這可能是他尋親的好機會，於是毅然參賽。

憑藉天生的一副好嗓子，Marcelito Pomoy一邊晉級，一邊希望自己的親人能看到他在電視上的演出。當節目出街後，他的故事感動了不少觀眾，菲律賓全國上下也在幫他尋親，就連新聞也有報導，就在決賽當晚，他的家人終於出現在現場，Marcelito Pomoy贏得冠軍，更重要的是，他終於可以完成心願，與家人團聚。節目在一晚間改變了他的一生，由流落街頭到一夜成名，他最後更遇上了一生中的摯愛，成家立室誕下女兒，擁有完滿的人生。