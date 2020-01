【全美一叮】7歲開始流落街頭　菲藉選手憑神奇歌聲尋找親生父母

《America’s Got Talent》(全美一叮) 近日推出新系列《America's Got Talent: The Champions》的第二季節目,找來各地《Got Talent》系列的決賽圈選手再進行比拼。在第二季的第二集節目中,節目組邀請了一名菲律賓藉參賽者Marcelito Pomoy,他是2011年《Pilipinas Got Talent》的勝出者。今次帶同太太一起出席《全美一叮》的賽事,太太表示希望能全程支持Marcelito,全因他在菲律賓前半生的生活也相當艱苦。

35歲的Marcelito Pomoy,帶同太太出席《全美一叮》。 (影片擷圖)

Marcelito Pomoy以唱歌形式參與賽事,一人分飾男女聲演唱Celine Dion與Andrea Bocelli的《The Prayer》,同時能唱出女低音及男高音,就連一眾評判也相當驚嘆,Howie Mandel表示:「你是一位奇妙的歌手,身體裡住著一位年輕女性。」Alesha Dixon則道:「我一直希望看到不一樣的演出,而你的表現可說是無懈可擊。」Marcelito Pomoy的實力震驚全球,而這副天賜的靚聲,更加改變了他悲慘的一生。

演唱Celine Dion與Andrea Bocelli的《The Prayer》,Marcelito Pomoy能同時唱出女低音與男高音。 (影片擷圖)

點擊大圖睇下Marcelito Pomoy嘅故事

節目中,Marcelito Pomoy將自己的故事娓娓道來。7歲時,Marcelito Pomoy的母親離開了他,而他的父親則正在坐牢,故此他從小已流落街頭,活像一位孤兒。多年來,Marcelito Pomoy一直嘗試尋回自己的家人,直至一年,他在電視上看見《Pilipinas Got Talent》這節目,他發現這可能是他尋親的好機會,於是毅然參賽。

憑藉天生的一副好嗓子,Marcelito Pomoy一邊晉級,一邊希望自己的親人能看到他在電視上的演出。當節目出街後,他的故事感動了不少觀眾,菲律賓全國上下也在幫他尋親,就連新聞也有報導,就在決賽當晚,他的家人終於出現在現場,Marcelito Pomoy贏得冠軍,更重要的是,他終於可以完成心願,與家人團聚。節目在一晚間改變了他的一生,由流落街頭到一夜成名,他最後更遇上了一生中的摯愛,成家立室誕下女兒,擁有完滿的人生。