2019全球最暢銷專輯出爐　Taylor Swift奪亞軍遠拋BTS季軍70萬張

國際唱片業協會(IFPI)日前透過官方網站宣布「2019全球熱銷專輯Top10榜單」,其中日本人氣男團ARASHI嵐摘得冠軍,而韓國人氣男團BTS防彈少年團則獲得第3名,亞軍位置則落在美國天后Taylor Swift身上。

BTS防彈少年團去年推出《MAP OF THE SOUL: PERSONA》,獲得第三名高銷量,落敗於Taylor Swift及Arashi。 (網絡圖片)

日本尊尼事務所男團Arashi嵐出道20周年精選輯《5×20 All the BEST!! 1999-2019》,經IFPI統計後錄得共330萬張銷量,力壓Taylor Swift去年獲320萬張銷量的專輯《Lover》。而第三名的BTS防彈少年團,則憑去年專輯《MAP OF THE SOUL: PERSONA》獲得250萬張銷量,亦成為了第一個連續兩年入榜的韓國歌手。

IFPI特別在官方IG公開了ARASHI嵐獲獎的照片及祝賀文,而ARASHI嵐的官方IG也同樣宣布了這個喜訊。 (IG:arashi_5_official)

即睇「Global top album of 2019」首十名位置