外國網紅惡搞迪士尼角色　改詞唱出家居隔離日常破三千萬觀看

近日新冠肺炎疫情侵襲全球,不少民眾也需要家居隔離。被禁足的生活固然苦悶,但亦有人選擇苦中作樂,以幽默手法面對疫情。美國一位網紅Kurt Tocci笑言:「全球迪士尼樂園閉園,連迪士尼角色也被禁足了!」他更拍片一人分飾多名迪士尼卡通角色,演唱動畫電影中的名曲,將曲中歌詞全部改編,寫成在家隔離的日常生活。

美國網紅Kurt Tocci未知是否在家悶得發慌,開始cosplay迪士尼角色翻唱。 (影片擷圖)

Kurt Tocci分別飾演了《獅子王》的狒狒Rafiki、《美女與野獸》的Gaston、《阿拉丁》、《美女與野獸》的蠟燭Lumière、《五星級大鼠》、《大力士》、《花木蘭》的李翔、《小魚仙》,以及《魔雪奇緣》的Elsa等等。每首耳熟能詳的迪士尼音樂也改詞,深信大家也非常有親切感,他又將《A Whole New World》副歌歌詞改成:「COVID-19! A new disease what can we do? Which store is best to go? How about Costco? We need to stock our TP…」赤裸裸地道出疫情下的囤貨日常。

影片推出僅一天,Facebook上已達三千多萬次觀看,更有不少觀眾留言表示:「原來你不止幽默,還是一位很好的歌手!」而Kurt Tocci也表示拍攝這段短片的靈感,是來自近來網絡上一幅爆紅的梗圖,而那張圖正是《美女與野獸》裡的奸角Gaston戴上口罩,手上拿著廁紙及消毒洗手液。