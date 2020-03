新冠肺炎︳Miley Cyrus直播睇醫生？全球歌手群起開Live疫情互動

從虛擬音樂會到防疫建議,Coldplay主唱Chris Martin、Cardi B、Miley Cyrus、John Legend等藝人,都用社交平台與粉絲互動並教育大眾,讓大家正視新冠肺炎危機,當然也希望人們不要過度緊張,透過迷你音樂會鬆解緊繃的心情。

「如果你還在想之前訂的編髮束或網購怎麼還沒送到,沒錯,是因為新冠病毒,」饒舌歌手Cardi B 上週末在Instagram上有感而發。「我跟你們說,事情真的糟糕了。」她說的 100% 沒錯,而從Cardi 的例子中也可看出知名藝人和我們凡人現在是同在一條船上:困惑、嚇傻、無聊並轉向社群媒體尋求慰藉。而她對疫情的精簡評論也被製作人 DJ Snake 混音成一段電音鉅作,馬上就在 Twitter 上被分享了 49,000 次。而這只是眾多藝人使用社群媒體來娛樂及教育大眾,或僅是打發大把閒暇時間的案例之一。

社群媒體表演

Keith Urban在錄音室裡演唱,老婆妮歌潔曼(Nicole Kidman)在一旁當助手遞上樂器,或是跟著音樂起舞,畫面相當療癒。

另外,Christine and the Queens 則宣布她將於每晚 6pm 在 Instagram 上表演來「排解無聊感」,反映出這些演出對藝人們來說也是打發停機時光的方式。第一場表演用清唱方式重新詮釋了近期單曲(預言般地被命名為〈People, I've Been Sad〉),並由一位坐在嘎吱作響腳踏車上的攝影師拍攝。

對 L Devine 與 Yungblud 等明日流行之星來說(兩者都決定延後巡迴日期),疫情的爆發表示著需要發揮 DIY 精神。Devine 本來正在為美國歌手Fletcher 的歐洲巡迴擔任開場嘉賓,現在轉而公佈了一系列虛擬演唱會的日期,橫跨多個社群媒體平台。有些是不插電模式,其他則是會和原訂一起巡迴的樂團(這些樂手們也都受危機衝擊)在錄音室中演出。

另一方面,Yungblud 則更具野心地在洛杉磯舉辦了場獨一無二的表演,現場沒有任何觀眾,還邀請 Bella Thorne 與饒舌歌手 Machine Gun Kelly 一起玩喝酒遊戲,外加烹飪節目橋段。「失去和粉絲們互動的機會並不是一個選項,」他告訴Vulture 。「這不是放棄的時候,反而需要跳脫框架 ... 不管是以什麼形式。」

曾來台開演唱會的John Legend,也響應了Chris Martin,在家與老婆開直播演唱會,和待在家的歌迷互動。

3 月 16 號時,永遠都有方法激勵大家的Coldplay 主唱 Chris Martin 戴了一頂毛帽,在 Instagram Live 上隨性笨拙地搬演了第一場(可能也是最後一場)#TogetherAtHome 活動,笑鬧回答粉絲們的問題,還翻唱了David Bowie 的Life On Mars。而無法進錄音室的英國流行歌手 MNEK 則是在自己的 Instagram 上傳病毒相關的短篇創作,目前釋出的歌曲有(我擅自命名的)I'm Bored (But I'm Scared to Go Outside),以及另一首Can’t Let The Virus Spread。

如果這些聽起來還太科技,也可到Pink 的 Instagram,與她一起翻唱 Bob Dylan 的Make You Feel My Love。或幫幫演歌雙棲的 Riz Ahmed,他正請大家集思廣益如何彌補巡迴延期所造成的空窗。藝人們也不只是表演,有人使用自身平台安撫大眾情緒或傳達正確訊息:Justin Bieber 在 Instagram Live 上反覆呼籲粉絲重視洗手的重要性,而Miley Cyrus 則在相同平台上展開#BrightMinded 系列,邀請醫生與心理治療師進行對談,其中一集還邀來Demi Lovato 同台。

Miley Cyrus 則在Instagram上展開#BrightMinded 系列,邀請醫生與心理治療師進行對談,其中一集還邀來Demi Lovato 同台。(IG@mileycyrus)

使用創意來連結彼此

我們現正見證的是無聊感與音樂家表演天性交互影響下之成果,並由各式能強化粉絲互動的社群平台發揚光大,這表示藝人們能直接回應粉絲們的需求,並感到他們正用自己的方式提供協助。

而其中最有幫助的行動,是使用他們影響廣泛的平台來確保大家都獲得正確訊息。也許最清晰的案例來自洛杉磯流行三人組 Muna,她們的主唱 Katie Gavin 發表了不插電改編版舞場國歌I Know A Place。就在唱完展現純粹逃避主義的那句「如你想要出去跳舞」後,她改寫了接下來的歌詞。「太可惜了,」她唱。「待在家你這傻妹,就算沒有症狀,你依舊可能已被感染,我們要嘗試平撫這波他X的高峰。」這是我們都需謹記在心的訊息。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:防疫大作戰!全球藝人如何在國際危機中發揮創意與粉絲互動】