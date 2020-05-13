周啟生搞義演為業界叫救命：而家唔係分黨派鬧交嘅時候！

新冠肺炎疫情近日在本地雖然有緩和跡象，不過對於香港各行各業來說，影響仍是持續而且久遠的。本地音樂圈不少業界人士也紛紛表示這段時間難捱，演出取消、酒吧也不開放，樂手及舞台製作人員也手停口停，《01眾樂迷》早前透過專題「疫市下的音樂圈實況」，先後訪問過著名樂手Joey Tang、音響店老闆Hi-Fi德、音響工程公司老闆、Alan布志綸及曾擔任各個天王天后演唱會樂手的Jason Kui，全部人也大訴苦水，音樂圈的確處於水深火熱當中。近日著名音樂人周啟生亦發起網上義演，為本地音樂人籌款：「而家已經唔係咩音樂會，直頭係叫救命，音樂圈死啦！」

周啟生近日發起網上義演，希望為音樂業界籌款渡過難關，他直言：「今次係叫救命，音樂圈就嚟死！」（資料圖片）

周啟生將於6月1日舉行「愛港@你+我」網上音樂會，不過他坦言：「好多人問我有咩嘉賓、會唱咩歌。老實講，我真係未諗。由我開始決定做呢件事嘅時候，我只有一個目標，就係幫業界籌款。」他表示自己目標希望能籌得50萬，目前已籌得30萬，希望能協助有需要的樂手：「暫時收到40多位樂手申請援助，視乎情況唔同會資助佢哋$3000或者$5000，當中有啲情況比較特殊，例如係年紀較大，或者有長期病患、要照顧屋企，就希望可以資助到$10000至$20000。」

周啟生表示今次演出希望可以籌得50萬捐款，目前已有幾十名樂手申請資助。（資料圖片）

面對今次的疫情帶來的衝擊，加上社會因素，周啟生也坦言自己近一年沒工作：「本來上年應承咗契爺胡楓喺今年幫佢搞三場紅館演唱會，而家環境咁樣，最後一場都唔剩，所有台前幕後變相冇工開。」周啟生就表示，即使沒有演唱會，以往不少樂手也能在酒吧出騷，一晚可賺幾千，一個星期做幾晚，每月也能達到數萬元的可觀收入，不過早前因禁聚令關係，連酒吧也全數休業，僅餘的糊口途徑也沒有。

原定今年幫契爺胡楓搞三場紅館演出，不過因疫情也需要全數取消。（資料圖片）

近來不少音樂人也大搞慈善抗疫騷，當中少不免也有人會將其扯上政治關係，周啟生並不樂見這種情況：「而家講係好多人就嚟死啦，我今年59歲，畀人鬧就畀人鬧啦！最緊要邊個幫到手我就支持邊個，而家唔係分黨分派鬧交嘅時候！」提到自己認識的樂手中，其中一位太太患有長期病，卻手停口停，周啟生也不禁哽咽起來：「見到呢個情況真係覺得好陰公。」他又特意答謝出手相助的黃百鳴、契爺胡楓、環球唱片董事總經理黃劍濤（Duncan）、環星娛樂老闆張國林、黃龍德會計師事務所捐款支持，他強調今次義演是幫業界叫救命，自己一毫子也不會落袋，所有成本支出也是自己負擔，他又呼籲：「如果有人可以義務進行籌款嘅會計工作，我好感激佢！」