聲夢傳奇｜TVB再搞選秀騷　余詠珊：而家嘅Superstars都40歲

無綫（TVB）全新音樂選秀比賽《聲夢傳奇》今日（13/7）開始全球招募，尋找30歲以下具歌唱潛質的年輕人參加。助理總經理（非戲劇製作）余詠珊透露，節目著眼於參賽者在歌唱及舞蹈的培訓，更直言：「對我嚟講就好似一個選美咁。」

《聲夢傳奇》今日舉行記招，正式展開全球招募。（陳順禎攝）

余詠珊透露，節目將為每位參賽者投放近200萬作賽前訓練，並歡迎樂壇新力軍報名。她認為整個節目的著眼點將放在培訓功夫：「我哋諗住頭嗰兩個月完全係唱歌、跳舞同埋體能嘅訓練，完咗之後佢哋會記住喺呢個過程裡面，原來佢學咗好多嘢，包括點樣控制佢哋嘅情緒。」

余詠珊透露，今次將為每位參賽者投放近200萬作培訓。（陳順禎攝）

被問到今次決定是否與星夢娛樂旗下歌手加入劇組有關，余詠珊則指：「我諗成個亞洲都唔夠啦，依家所謂嘅superstars個個都40歲㗎啦，我覺得新一代要出嚟啦。但係以往嘅歌手係好全能，韌力好好。」她亦暗示今次將挑選約10人入圍：「至於最後有幾多人就要再睇吓，我心裡面係唔會多過15個㗎，因為太多係好難train。」

余詠珊指，預計最後挑選入圍的人士將不多於15人。（陳順禎攝）

至於參賽者需要具備的元素，星夢娛樂行政總裁何哲圖則認為：「我覺得香港嘅樂壇暫時都仲係好欠缺真係鍾意音樂嘅歌手，比起過去嘅20年真係少咗。香港好多人都係娛樂化咗件事，多過係著重音樂性。依家我係想見到一批真係鍾意音樂，投入心機去學音樂嘅朋友，可以慢慢發掘、栽培出嚟。」

何哲圖希望在報名者中找到真正喜愛音樂的年輕人。（陳順禎攝）

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