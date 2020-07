Ed Sheeran受訪自爆性格易上癮　曾暴食酗酒致抑鬱靠老婆拯救

據英國《太陽報》(The Sun)報道,29歲英國創作歌手Ed Sheeran早前罕有接受美國一本自救書訪問,指自己曾試過暴飲暴食和酗酒,擁有容易上癮的性格,認為自己與英國著名搖滾唱作人艾頓莊(Elton John)擁有相似的經歷。雖然曾迷茫又瘋狂,幸好最後有老婆Cherry Seaborn將他從中拯救出來。

Ed Sheeran年僅29歲,經已憑藉多張專輯和單曲享譽國際。(網絡圖片)

Ed Sheeran早年憑藉專輯《+》一炮而紅,兩首單曲《Shape of you》和《Perfect》更令這位年輕歌手揚名國際,成為外國流行樂歌手代表。去年又迎娶青梅竹馬女友Cherry Seaborn,算是娛樂圈少見早婚又專一的著名藝人。

英國著名搖滾創作歌手和爵士Elton John。(Getty Images)

他近日罕有地接受美國一本自救書作者訪問,談及過去時,自爆曾經無法處理壓力而暴飲暴食,指自己曾像艾頓莊一樣,狂食雪榚、甜品和飲酒直至嘔吐( "He [Elton]”would be like, "I would just go on ice cream and eat four f****ing desserts until I throw it up”, and I was like “I've done that before"…);又指自己如果可以飲兩支紅酒,就不會飲一杯,是容易上癮的性格( addictive personality )。如此瘋狂的舉動,最後使他變得傷心又抑鬱。

Ed Sheeran與太太Cherry十分恩愛。(Ed Sheeran Facebook專頁圖片)

直至青梅竹馬的太太Cherry Seaborn將他從黑暗中拯救出來。他學會了像老婆一樣節制地飲酒,健康飲食。Cherry又相當懂得安撫他,讓他在公眾地方冷靜下來,不再感到感到驚慌焦慮。



