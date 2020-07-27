Ed Sheeran受訪自爆性格易上癮　曾暴食酗酒致抑鬱靠老婆拯救

據英國《太陽報》（The Sun）報道，29歲英國創作歌手Ed Sheeran早前罕有接受美國一本自救書訪問，指自己曾試過暴飲暴食和酗酒，擁有容易上癮的性格，認為自己與英國著名搖滾唱作人艾頓莊（Elton John）擁有相似的經歷。雖然曾迷茫又瘋狂，幸好最後有老婆Cherry Seaborn將他從中拯救出來。

Ed Sheeran年僅29歲，經已憑藉多張專輯和單曲享譽國際。（網絡圖片）

Ed Sheeran早年憑藉專輯《+》一炮而紅，兩首單曲《Shape of you》和《Perfect》更令這位年輕歌手揚名國際，成為外國流行樂歌手代表。去年又迎娶青梅竹馬女友Cherry Seaborn，算是娛樂圈少見早婚又專一的著名藝人。

英國著名搖滾創作歌手和爵士Elton John。（Getty Images）

他近日罕有地接受美國一本自救書作者訪問，談及過去時，自爆曾經無法處理壓力而暴飲暴食，指自己曾像艾頓莊一樣，狂食雪榚、甜品和飲酒直至嘔吐（ "He [Elton]”would be like, "I would just go on ice cream and eat four f****ing desserts until I throw it up”, and I was like “I've done that before"…）；又指自己如果可以飲兩支紅酒，就不會飲一杯，是容易上癮的性格（ addictive personality ）。如此瘋狂的舉動，最後使他變得傷心又抑鬱。

Ed Sheeran與太太Cherry十分恩愛。（Ed Sheeran Facebook專頁圖片）

直至青梅竹馬的太太Cherry Seaborn將他從黑暗中拯救出來。他學會了像老婆一樣節制地飲酒，健康飲食。Cherry又相當懂得安撫他，讓他在公眾地方冷靜下來，不再感到感到驚慌焦慮。



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