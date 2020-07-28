關智斌新歌《乾爹》歌詞黃偉文操刀　IG暗示感情生活「Dry爆」？

關智斌（Kenny Kwan）繼5月推出新歌《日月》後，昨（27/7）在instagram又宣布即將在7月31日推出新歌《乾爹》，由黃偉文作詞，作曲則由Dear Jane的結他手Howie操刀。Kenny又在IG帖文指「一個人孤獨久了，習慣就好了」，「寂寞或是較好的伴侶」，又出現以下hashtag「#最近碰到我愛的類型 #今天我已不懂反應」。咁樣寫法，唔知Kenny係咪暗示自己感情生活「Dry爆」呢？

關智斌在IG公布新歌《乾爹》會在7月31日推出。（IG@kennyjr）

Kenny周一晚（27/7）在Instagram宣布新曲《乾爹》即將在7月底推出。圖片上的Kenny對著鏡子垂下眼簾，目光下移，愁愁地又型型地，下面又印有日文的「加油」（頑張って）。Kenny上一首單曲《日月》就抒發了成長的苦澀，藉此表達對身邊人的感謝。今次推出的《乾爹》話自己早已習慣孤獨，就算遇到最愛的類型都唔識反應，仲話寂寞先是最好的伴侶，Kenny咁樣寫法，似乎暗示自己感情生活Dry又悶。



【乾爹歌詞】

「一個人

孤獨 久了

習慣 好了

以為風景看多了

以為自己看透了

更可能⋯怕再受傷害了

寂寞 抑或是較好的伴侶

#最近碰到我愛的類型

#今天我已不懂反應

今晚

就為在孤獨城的你我小酌一杯

#乾爹 coming soon」

Kenny似乎暗示自己Dry咗好耐。（IG@kennyjr）

他又在IG Story中公開約10秒的前奏，歡迎粉絲點擊試聽。一眾樂迷除了留言話期待新歌之外，又有人話心痛Kenny，要帶佢遠走高飛。

點擊下圖睇下Kenny靚仔樣：