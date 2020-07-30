Ian陳卓賢新歌《鯨落》MV做喊包　Fans心痛：唔忍心睇落去！

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日正式推出個人單曲《鯨落》，繼續向唱作人之路發展。相比上一首歌《正式開始》在鏡頭前展現燦爛笑容，今次Ian要在MV中流下男兒淚，令一眾網民睇到眼濕濕。

Ian陳卓賢新歌《鯨落》包辦曲詞 邀Fans參與MV製作一齊畫畫

今次MV廣邀Fans參與其中，Ian稱希望大家可以跟他有多些互動。（資料圖片）

Ian在拍攝MV前亦邀請歌迷為《鯨落》畫畫，並挑選部分畫作放在影片中，象徵與Fans完成拍攝。除了畫作，導演花姐更將部分動畫投影在自己身上，除了提前展示Ian日後演出時的效果，在視覺上更像是置身於海洋之中，感覺與同屬「水系」的作品、由另一位MIRROR成員Jer柳應延的《水邢物語》相似。

同為花姐執導作品，《水邢物語》部分畫面都以投射影像交代。 (《水刑物語》MV截圖)

一齊睇下邊啲畫作有得貼堂！

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不過歌迷卻將焦點放在最後Ian流淚的部分，看到偶像在鏡頭前痛哭，Fans在網上紛紛留言指：「次次睇到最後見到陳生喊都唔忍心睇落去」、「我見到你喊個樣真係好心痛」。

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