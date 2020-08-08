關智斌新歌《乾爹》MV正式出爐　半裸浸浴大曬操肌成果

關智斌（Kenny）近日推出新歌《乾爹》MV，並在IG連續貼文分享對新歌的感受。早前他已在IG暗示帖文指「一個人孤獨久了，習慣就好了」，「寂寞或是較好的伴侶」，又出現以下hashtag「#最近碰到我愛的類型 #今天我已不懂反應」，背後原來與自己在歌曲中的角色設定有關。

關智斌新歌《乾爹》歌詞黃偉文操刀 IG暗示感情生活「Dry爆」？

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Kenny解釋，在MV中的自己已經明白一段怎樣的愛情最為適合，而長時間選擇只是因為找尋真愛：「他沒有消極，還是會出去『約會某君』，只是他看過最美好的風景，讓他分得清『過客』、『好東西』、『髒東西』。既然即興的纏綿沒有溫度，既然對方並沒興趣看他騎白馬，不如別再胡亂派發愛，不如回到自己的孤獨城小酌一杯。流連漸久，他也提不起勁，不懂反應。他選擇了患長期單身症，其實他只是知道自己想要怎麼樣的愛情。」

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憶起4年前遺憾 Kenny感謝Wyman兌現承諾

Kenny在IG中特別談起填詞的黃偉文（Wyman），原來二人關係要追溯到12年前的《代表作》：「上一次得到你的歌詞是《代表作》，當年種種的原因，令到這首歌的宣傳草草收場，我也背着行囊尋找新的道路，《代表作》一直也是我心目中的遺憾。可能你也忘記了，有一年我獨自在橫店的片場渡過生日，收到你的生日祝福，我居然膽粗粗問能否有機會再唱到你寫的歌詞，當時你二話不說就答應，這個小事情讓我窩心了很久。老實說，當時我也不知道還有沒有再唱廣東歌的機會。今天可以得到這份歌詞，百種體會，很感謝你。」

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為剝衫拍MV節食 白只排戲幫Kenny練喊

Kenny在MV一開始需要脫掉上衣演出，六塊腹肌、結實胸肌定必引來不少女Fans尖叫。原來為拍攝今次MV，Kenny需要節食、做運動，務求維持好身材。除此之外，為應付一段長達兩分鐘的長鏡頭，Kenny更請演員白只安排戲劇課，務求能在鏡頭前充分表達主角情緒。Kenny亦在IG貼文指：「今晚看到這個成果，也不枉我幾晚在家中練習哭而用掉的紙巾。」