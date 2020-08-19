布志綸兩度發帖暗示某歌手新作似《森林》：音樂從來沒有100%原創

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）今日（19/8）在Facebook兩度貼文，先在凌晨指自己在回家途中聽到電台播著某歌手的新作，發現旋律與Mr.代表作《森林》極為相似，直言：「個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去！」貼文一出隨即引起網民猜測。

Alan指某歌手新作「個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去」。（布志綸Facebook截圖）

Alan其後分別於Facebook及Instagram再貼文回應，指對這首歌神似《森林》並不介意，又引用Beyond前主音黃家駒的說話指：「其實也不是太大問題，正如家駒亦曾說過，音樂從來沒有100%原創，都是聽過其他作品因而被啟發去創作，我亦慶幸《森林》這首歌也曾經啟發過不少樂迷。老實說我寫《森林》的時候，除了當刻的情緒，不多不少亦受Radiohead的《No Surprises》所影響而創作出來。」他又認為，創作時最重要的是音樂所表達出來的畫面、內容、情緒令聽眾而有所啟發、動容。

Alan對此並不介意，指慶幸《森林》也曾經啟發過不少樂迷創作。（布志綸Facebook截圖）

+ 11 + 10 + 9

Alan在兩次貼文中都沒有點名指哪一首歌，但有網民推測他所指的是吳業坤（坤哥）新歌《原始心態》，更指：「連一啲掃chord的pattern 、停頓位都有85%似，真係太令人想起《森林》吧！」《01眾樂迷》曾就事件向坤哥方面查詢，坤哥方面指了解事件後再作回應。

吳業坤轉會後用《原始心態》尋回唱歌初心 蘇皓兒擔任MV女主角

有網民推測Alan所指是吳業坤新歌《原始心態》。（布志綸Facebook截圖）

+ 10 + 9 + 8

不過，布志綸在Mr. 當主音的年代，亦曾經試過派台歌被指抄襲，網民在討論區詳列Mr. 的作品和疑似被抄襲的歌曲作對白，包括《假使》跟旅行團的《回到巴巴拉拉的城堡》很似，《感動》就似Travis的《Closer》，《Mr. Tam》似Bon Jovi的《It's my life》等待。



2019年，Mr. 的鼓手Tom接受商台訪問時，直言這些批評對他和成員之間影響頗大：「呢件事（抄歌指控）真係影響到我地……令到我地溝通真係出咗問題……」，大家無法得知對方想法，成員間關係惡劣到爭點「散Band」，更試過拍枱喝罵。Alan：「有骨嘅啲嘢（講嘅嘢）係，有骨㗎……」。有冇人想過做「和事佬」？他們的回答是「和唔到事，句句大家都會諗多咗」。