布志綸深夜發帖回應指吳業坤新歌似《森林》：我沒有講別人是抄！

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）昨日（19/8）在Facebook兩度貼文，先在凌晨指自己在回家途中聽到電台播著某歌手的新作，發現旋律與Mr.代表作《森林》極為相似，直言：「個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去！」網民推測他所指的是吳業坤（坤哥）新歌《原始心態》。而坤哥接受《01眾樂迷》查詢時指，由於帖文沒有直接說明是指哪位歌手，故不直接回應Alan的言論。

布志綸兩度發帖暗示某歌手新作似《森林》：音樂從來沒有100%原創

Alan指某歌手新作「個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去」。（布志綸Facebook截圖）

媒體相繼報道，令事件持續發酵，「誰是兇手」瞬間成為網絡熱話，不少過網民的矛頭似乎沒有指向「疑似抄襲者」，反而是Alan和其所屬Mr.樂隊，指他們以往多首作品都均涉及抄襲，根本無資格指責他人，有網民甚至在討論區列舉Alan在Mr. 當主音的年代涉嫌抄襲的歌曲，其中兩首派台歌《Mr. Tam》和《零時起哄》，就被質疑是抄襲Bon Jovi的《It's my life》和The Postal Service 的《Such Great Heights》。

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風波似乎一時無法平息，面對重重指責，Alan周三深夜再次在IG出長文回應事件。他澄清自己並沒有指明該首歌是《原始心態》，言論中更沒有暗指該首歌是抄襲，「我沒有講那首歌，亦更加沒有講別人是『抄』。我自己都被講了好多年，所以我無謂去介意，但『抄』這個字，我覺得不是一個亂講就是的詞彙。」

Alan深夜出長文再次回應多年前任Mr.主音年代的抄襲事件。（IG@mralan229）

他繼續解釋，並再次引黃家駒和Radiohead為例，認同黃家駒對於「創作」的理解，「 其實（創作）都是把自己曾經聽過的零碎聲音感覺，去用自己的方法去組合，創造一個自己的作品。」他又提到Radiohead的第一首大熱歌曲《Creep》亦曾捲入抄襲疑雲，當時《Creep》創作人Tom Yorke就被樂隊The Hollies控告他抄襲其歌曲《The Air That I Breathe》，最後兩者協議將The Hollies的名字加入Writer credit，平息了事件。他直言，回顧當時歷史，「難道Thom Yorke就是『抄』歌嗎？就是『死罪』嗎？理性去分析，不是。」

Alan認為自己和Tom Yorke都不算是抄，也不是死罪。

Alan不介意將自己被指抄襲一事重提，引用Radiohead《Creep》的歷史繼續解釋，指自己（以往被指抄襲）與Thom Yorke的處境類似，但兩者的情況都不算抄襲，也不是「死罪」，「任何一個爭議都只是『Credit』上的問題」、「只能夠說如你們要我加Bon Jovi及Postal Service 於那兩首歌（《Mr. Tam》和《零時起哄》）的Writer Credit，我是從來沒有問題的。」最後着大家「多點欣賞，少點人云亦云」、「喜歡便多聽，不喜歡便少聽吧。」