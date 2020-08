《魔雪奇緣2》神秘呼聲真身竟是仙氣美女　AURORA爆紅唔係靠童顏

AURORA的最新單曲〈Exist for Love〉早前推出,MV中AURORA戴著自己串制的珍珠項鍊,坐在逐漸打開的巨大蚌殼中。隨著吉他前奏的鋪墊,AURORA用輕柔的聲線唱出:“They say there is a war between the man and the woman / 他們說男人和女人之間總有一場戰爭”。

編者:康小廣/自來水tapwater