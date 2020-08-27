《魔雪奇緣2》神秘呼聲真身竟是仙氣美女　AURORA爆紅唔係靠童顏

AURORA的最新單曲〈Exist for Love〉早前推出，MV中AURORA戴著自己串制的珍珠項鍊，坐在逐漸打開的巨大蚌殼中。隨著吉他前奏的鋪墊，AURORA用輕柔的聲線唱出：“They say there is a war between the man and the woman / 他們說男人和女人之間總有一場戰爭”。 編者：康小廣／自來水tapwater

在世俗的觀念中，有許多對立的兩極，就如同性別中男女的存在，既有其自然天生的矛盾，也不乏有因固有印象而廣泛存在的偏見，就像剛毅與溫柔相對，理性與感性不同。

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AURORA企圖用她的歌給我們一個化解這種對立隔閡的答案，那就是人人總會歌頌但從不覺得厭倦的話題──愛。不過AURORA的愛是她的內心世界的自我產出，一種由內向外去推動這個世界往更加包容、博愛的方向前進的動力。她的歌善於去塑造的這種矛盾，就像勇士與綿羊、戰士與女王，然後又通過她自我和世界對話、一個聲音與另一個聲音對峙，來顛覆這些所謂的衝突，以此告訴聽眾，這些看上去無法相互諒解寬容的部分，其實都在心中的世界糅合成了一體，那就是愛的力量，我們都是為愛而存在的精神彼此碰撞。

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對於AURORA音樂的理解，如果單從歌曲本身或者她對於聲線的掌控來切入，並不足以描述其藝術魅力。她的創作、聲音、舞蹈、造型乃至她那看似“聖母”的純粹內心世界，作為一個整體，就像北歐神話中的精靈的法術，讓人深深著迷以至在欣賞之時常常滿懷感動。

天生就屬於音樂，音樂也屬於她

想像一下在斯堪的納維亞（冰島語：Skandinavía）山坡的草原上，背後是繁星之下隱約可見的雪山山頂，面前清澈平靜的湖面，以及湖面上垂下的半透明的彩色極光。也許，世界上第一位目睹極光的人為其美麗所產生的感動，與之後所有見過它的人的心中的感動，是相通的。

無論你是在什麼時候認識AURORA這位挪威美女的，她給你帶來的觸動，已經超過了歌曲本身，而是作為整體的審美上的心悅誠服。

今年三月AURORA於挪威電視台NRK的節目演出（Facebook@AURORA）

AURORA原名Aurora Aksnes，1996年出生在挪威的斯塔萬格市，很小就隨父母搬離城市，來到了烏斯山間的房子。她從小就表現出對於自然、原始的獨特審美，由於她行為和穿著怪異，她的姐姐們經常擔心她在學校會受到欺淩。AURORA從來沒有想過自己會成為職業音樂人，但她承認她愛好創作，也夢想過自己可以成為醫生或是物理學家。但是她早年就展現出來的音樂才華，讓她沒有辦法壓抑這種光芒的綻放。

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她6歲開始學習鋼琴，9歲開始用英文寫歌，12歲已經寫出了〈Runaway〉和〈I Went Too Far〉這樣成熟的歌曲。五年之後，當時也是12歲的Billie Eilish偶然在油管上點開了這首歌的視頻，讓她決心也要像AURORA一樣想成為一名音樂人。再回首去聽最初為15歲的Billie第一次贏來關注的單曲〈Ocean Eyes〉或是〈Six Feet Under〉，會發現有不少AURORA音樂的影子。

後來，當我們目睹著Billie成為了去年全世界最炙手可熱的才女時，是否也在感歎，95後用音樂在不知不覺中影響了00後的，兩位天才心心相印的佳話。

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16歲的時候，AURORA在高中離校典禮上唱了一首據她講“十分冗長無聊的有關世界和平的歌曲”，結果這首歌的視頻和另一首她作為父母耶誕節禮物時所作的歌曲的音訊，被放到了網路上，很快引起了挪威一家經紀公司的關注。她作為創作人在經紀公司待了一年，後來轉到台前，開始現場演出。

2012年開始，AURORA的作品開始陸續為人所知。2015年，她一口氣推出了〈Runaway〉、〈Running with the Wolves〉、〈Murder Song (5, 4, 3, 2, 1) 〉三首單曲。同年她參與了諾貝爾和平獎音樂會的演出，並且成為樂隊Of Monsters And Men在倫敦O2布裡克斯頓學院演唱會的助唱嘉賓。

2018年，推出單曲〈Queendom〉和〈Forgotten Love〉。前者是她為性少數群體而作，她曾接受採訪坦誠自己曾經與男性女性都有過浪漫的關係，她說她想去享受、去探索，去愛周圍的所有，及至愛自己。同年，她的第二張專輯的第一步《Infections of a Different Kind (Step 1)》發行，收錄的8首歌曲主題開始涉及政治和社會議題，表達了她自己的觀察和思考。

2019年，二專的第二步《A Different Kind of Human(Step 2) 》發行。同年為The Chemical Brothers的第九張專輯寫了三首歌。

2020年，AURORA在奧斯卡頒獎晚會上，參與了電影《魔雪奇緣2》插曲〈Into the Unknown〉的表演──是的，原曲裡那代表著未知寒冰深處的呼喚就來自AURORA。

〈Into the Unknown〉裡代表著未知寒冰深處的呼喚就來自AURORA。（影片截圖）

日常與非日常，熱愛與被熱愛

維基百科的人工翻譯到此為止。生平之外的AURORA才更具吸引力，她的旋律奇異多變，有著神話的儀式感，也有自然的野蠻隨性。她的嗓音天然細緻、發聲方式通透鬆弛，我曾不止以此稱讚她是挪威的山妹子。她的舞蹈有維京人的狂放，但又張弛有度，時而瘋癲時而優雅。這一切在舞臺上看起來是都像是渾然天成，但這一切又必然是她的熱情長期積澱的結果。

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她曾在採訪中說，如果突然沒有了靈感，她會停下創作，去跳舞、畫畫、散步、自X等，去做任何想做的事，當然絕大多數時候，她的心中都有著旋律和文字，她認為自己的思緒永遠沒有枯竭過，創作對她來講並不困難。

關注她的人會發現她獨特的衣著品味以及標誌性的眼角圖案，不禁讓我想起以北歐神話為主題的遊戲《地獄之刃：賽奴雅的獻祭》（Hellblade: Senua's Sacrifice）的女主角賽奴雅（Senue）。這也要歸功於她的兩個姐姐，一位是服裝設計師、一位是化妝師。正是她獨特的音樂和審美品味，讓她很快受到了全世界粉絲的喜愛。她也在自己的紀錄片裡面說，在出道之前，她沒有機會離開挪威，是音樂讓她去到了不同的地方、看到了不一樣的世界、遇見了很多喜歡她的人。今年年初的時候，AURORA到日本演出，在VLOG中坦白自己從小喜歡看漫畫、動畫，她穿上和式服裝走在東京街頭，儼然內心住著一位二次元少女。

點圖看AURORA日本紀錄片《AURORA— Japan Tour Diary》▼▼▼

在日常裡，AURORA是一個充滿魅力的普通人；在錄音室專輯裡，她是一個聲音清澈通透的歌者；但是，只有見識過舞臺上的AURORA，才會真正領會她的獨特與美好：她心中蟄伏的猛獸、沉睡的羔羊、強壯的勇士、冷酷的殺手。

最後推薦她2018年在巴西Lollapalooza Brasil音樂節的演出：她在舞臺上邊唱邊跳，觀眾在台下呐喊尖叫。不僅能體會到南美粉絲的熱情，還能看到這位母音樂精靈留在舞臺之上永遠躍動的活力。

【本文獲「自來水tapwater」授權轉載，微信公眾號：tapmusicc】