中國好聲音︱五強搶位戰開始　謝霆鋒滿額「跪求」救超班高睿

內地大型選秀節目《中國好聲音》昨晚（4/9）播出第三集，導師搶人階段進入白熱化階段。今屆賽制與《中國新說唱》相似，每位導師雖然只有5個名額，但在滿額狀態下依然可以為學員「轉身」。參賽者亦有權選擇跟隨已經滿額的導師，但同時需要與所屬戰隊其中一位成員進行對決，在獲勝後才可以正式加入，而落敗學員仍有機會被另外三位導師招攬，意味各隊成員將會再度洗牌。

率先滿員的李榮浩，今晚沒有為任何學員轉身。（直播截圖）

隊中五強爭奪戰首回合開始

今集四位導師先後滿額，意味後續學員全部需要在一對一對決當中勝出，才可以取得五強席位。謝霆鋒今集招攬20歲「深情女聲」高睿後，成為第二位「滿員」導師。而21歲的「精靈嗓音」傅啟瑤點頭加盟謝霆鋒戰隊後，點名挑戰高睿，今屆首場「五強搶位戰」率先展開。高睿先唱出《Dancing On My Own》，將自己的經歷和遺憾投放在演繹之中，更差點把謝霆鋒弄哭；傅啟瑤則以《蠅》還擊，其表演時的神緒完全代入歌曲故事，令謝霆鋒感到驚喜。最後謝霆鋒選擇傅啟瑤，令高睿面臨被淘汰的危機。

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謝霆鋒跪求其他隊伍收留高睿

謝霆鋒不想因為殘酷賽制，而令高睿的實力被埋沒，於是向另外三位導師90度鞠躬，並指：「我非常懇求你們，剛剛看完高睿的這個演出，我很希望三位可以出手。」李宇春本來有意趁機招攬高睿，但因自己同樣「滿員」而卻步：「我內心很糾結，是因為我的戰隊（名額）滿了，高睿要再進行一輪PK（對戰），我不知道她心臟有沒有那麼強大。」最後李健運用拯救權利，將高睿轉收入到自己隊中，由於該時李健尚未滿員，高睿繼續獲得晉級資格。

謝霆鋒為救高睿，對3位導師90度鞠躬。（直播截圖）