黃偉文公開《單車》手稿　自爆為陳奕迅寫十幾年情書：長過份歌詞

填詞人黃偉文（Wyman）不時在社交網站公開名作手稿，為樂迷帶來驚喜。最近他上載了陳奕迅（Eason）《單車》的手稿，除了兩頁歌詞，還有一段和歌曲故事有關的文字，原來Wyman每次為陳奕迅寫詞，都會送一封「情書」給對方。

Wyman希望借訓練歌手閱讀歌詞的能力，來幫助他們代入歌曲故事，故為部分歌手寫詞後，還會多寫幾句與對方分享心事，陳奕迅就是其中之一。自《那一夜有沒有說》（1997年收錄在專輯《與我常在》）後，二人就習慣以「情書」交流，Wyman透露：「由於Eason表示很喜歡這種溝通、對他的演繹很有幫助，所以這種隨歌詞附上的情信的『遞紙仔』活動一直維持了十幾年。有時寥寥數句，但長達兩三頁紙（長過份歌詞）的也不罕見。」

短短一頁「情書」，就已經充分交代《單車》的故事。（黃偉文Instagram圖片）

《單車》表達對父愛不容易顯露的控訴，亦間接透露Wyman和父親關係冷漠。他在寫詞途中想起兒時和父親的經歷，於是在「情書」中寫道：「一直莫名其妙地喜歡單車（和電單車）。後來才想起，一年班的時候，試過摟著父親的腰騎電單車去海灘。那是我生命裡面唯一的一次擁抱他，也是唯一的一次比較實在地覺得，爸爸可能是真的愛我的。」

雖然黃偉文和父親關係冷漠，但他在兒時摟著父親的腰騎電單車去海灘時，已經感受到父愛。 (黃偉文IG圖片)

後來Wyman開始改以電腦打稿，甚少再為歌手寫「情書」。他指：「我也覺得經過一方苦心調教一方努力不懈之後，陳仔（陳奕迅）應該可以從『歌詞理解師』一科畢業了，才停止（寫「情書」）。」至於為何只有陳奕迅才收到「情書」，他解釋：「這些情書其他歌手也偶然收到，但只有E（陳奕迅）一定收到，因為只有他指定要求要有。唔係大細超㗎，不過視為我倆那段日子的二人秘密小傳統也無不可。」

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