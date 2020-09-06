【眾故事】Anson Lo靠監製教路剔除鼻音：花姐聽唔出以前嘅自己！

記得組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）推出第一首單飛作《一所懸命》時，有不少網民指他咬字太大力，沒有連貫性，出道至今鼻音偏重的問題依然存在。在新歌《Burn Out》中，Anson Lo不但首度執筆填詞，更接受網民批評，在監製Edward Chan協助下用心改善唱功。 撰文：劉傳謙 短片：詹郭敏 攝影：梁碧玲 剪接：呂志豪 髮型：Lydia Yung @ Chic Private I Salon、Denny Ku @ Chic Private I Salon 化妝：Giann, Cori @Annie G. Chan Centre 服裝：D-Mop 場地：JAS Party & Studio

同為跳舞歌，但《Burn Out》和《一所懸命》截然不同。（梁碧玲攝）

以情傷為創作靈感 自薦填廣東詞困難重重

Anson Lo希望擁有一首自己填詞的單曲，在聽過Demo（樣本歌曲）後想起中學的一段情傷。他在中學時期曾和一名女生拍拖半年，某日他收到前女友信息提出分手，卻沒有交代原因。Anson Lo憶述：「我不停用SMS咁轟炸佢問『究竟發生咩事？點解？』但係佢唔覆我。我返到學校嘅時候同佢打招呼，做所有嘢，佢都當我係陌生人，好似唔識我咁。」這段「被分手」的經歷，Anson Lo當時覺得很無助：「點解分咗手你都唔畀個原因我呢？我完全唔知點去改善自己，我點先可以令你接受返我呢？呢個係一種好無奈嘅感覺。」

新歌《Burn Out》意思是燃盡，以蠟燭比喻愛情，對方提出分手的一刻，就如親自吹熄燭光一樣，即使想盡辦法重燃都無法挽回。Anson Lo透露當初有意將歌名定為《Relight》：「我想（歌名）同首歌有一個反差感覺，呢首歌係講我重燃唔到（一段關係），但係歌名就講自己好想重燃。但係我想直接啲話畀人聽，究竟我唱緊呢首歌嗰時嘅心境係點，所以我就用《Burn Out》。」

Anson Lo在《Burn Out》中重提情史。（梁碧玲攝）

自薦填詞撞晒板：要諗一句都好難

諗完歌名，輪到填詞。Anson Lo坦言聽完Demo後有感覺，遂大膽地向Edward自薦，希望自己嘗試為《Burn Out》填詞。他記得Edward當時對他半信半疑：「佢會覺得『你想填詞？咁咪填嚟睇下囉，wait for your good news（等你的好消息）！』」收到這段信息後，Anson Lo便鼓起勇氣，用一星期時間完成。

Anson Lo先後向Edward提交過4個版本的歌詞，後者收到歌詞後會圈起一些需要重作的句子，令他一度感到灰心：「其實要諗一句都好難，廣東話其實要啱晒音，又要啱意思，每個句尾都要押韻，其實有太多因素決定用唔用嗰組字，如果佢覺得本身嗰組字唔靚嘅話，其實係好難用第二組字（代替）。」不過Anson Lo從未想過放棄，把作品交回專業填詞人執筆：「我自己好想有一首淨係由我填詞嘅作品，如果我一開始已經有咁嘅決心，我唔想突然間放棄。就算Edward要我改，咁咪改囉，改都好位置，仲有時間呀！」

改變唱法花姐大讚：完全聽唔出以前嘅Anson Lo

吸收網民對《一所懸命》的意見後，Anson Lo特意與Edward研究，尋找更適合《Burn Out》的唱法：「前期嘅錄音都用唔到，因為我同Edward都係試驗性質，試下不如真係好細聲咁唱。但係我嘅聲線如果太細聲，就會顯得太薄。原來呢樣嘢係唔得嘅，咁又要由頭再搵過。」他直言《Burn Out》對自己唱歌技巧上意義甚大，比如今次在錄音時嘗試貼近咪高峰、用更多氣聲，唱歌時既能放輕自己聲線，又容易入咪。「我聽完製成品之後，花姐就話『我完全聽唔出以前嘅Anson Lo呀！』究竟係好事定壞事呢？我就當佢係一件好事啦！」

與此同時，Anson Lo還改善一個出道至今一直困擾自己的問題：唱歌時鼻音太重。Anson Lo大讚身為監製的Edward：「佢好快已經喺呢首歌裡面可以將我啲鼻音剔除晒。佢搵到個方法，就係要我把聲（發音位置）擺前啲，唔好擺喺中間偏上嘅位置，擺喺近嘴尖多啲，咁就會好啲。」

盼再與Edward合作出慢歌 或挑戰自彈自唱

《一所懸命》和《Burn Out》都是跳舞歌，Anson Lo坦言下首派台歌有意挑戰慢歌，滿足粉絲要求。但他理解慢歌的處理方法與前作不同：「唱慢歌嘅技巧完全唔同，佢同跳舞快歌、同R&B係兩樣嘢，我可能要啲時間揣摩下，又要同Edward去研究下點樣唱得有感情，呢樣嘢需要時間，但係我係想出慢歌嘅。」

Anson Lo在年輕時已考獲六級鋼琴程度，希望嘗試在粉絲面前自彈自唱：「我上到中學就參加咗游泳校隊，又玩咗排球校隊，突然間鍾意咗運動，所以就唔想再學琴。我彈琴係有一定嘅基礎，但係就好少自彈自唱，因為自己好少練琴。但係嚟緊我係想再pick up返呢樣嘢。」