雷深如自資6位數出歌　身兼多職補習都撈埋：打個和已經好開心！

雷深如（J.Arie）昨晚（8/9）夥小肥現身網上直播音樂會，成為獨立歌手後，她需要身兼多職，以籌集足夠資金出歌。

J.Arie透露每次出歌都要投資6位數，直言不要預期有錢賺：「每一隻歌都可以用4、5個月時間就還清嗰6位數，基本上依家賺返嚟嘅錢都係攞嚟打個和，打個和已經好開心，只要唔好蝕，我自己生存到咁就OK。」

J.Arie與小肥出席網上直播音樂會。（陳順禎攝）

有意向舊公司買回歌曲版權：希望唔使100萬

疫情下大小演出全部取消，J.Arie要靠作曲、開直播維持收入，甚至透過音樂以外的工作來幫補：「近排我開始幫人補習英文，另外有個舅父想學和音，我都有教佢，總之依家有唔同嘅方法搵到收入，我都會做！（即係變斜槓族（Slash）？）係呀，但係最主要都係寫歌。」她透露正籌備新碟，除製作新歌外，更有意向舊唱片公司買回歌曲版權，坦言花費不少：「希望唔使用100萬掛，但係加加埋埋已經差唔多，我真係想像唔到要駛咁多錢，我都係要慢慢去還數。」

新歌《雙面哈菲》以精神病題材出發，在歌詞主題和MV視覺上均作大膽嘗試，不過J.Arie卻覺得未夠過癮，直言希望在下一首歌挑戰自己底線和尺度：「（MV）會有啲色情嘅畫面，我想睇下自己色情嘅程度可以去到咩地步，但係色情唔代表猥瑣，（MV）我都要拍得勁嘅，希望電影感會重啲，可以好似一套戲嘅片段。」