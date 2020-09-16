陳柏宇兩歲女兒被指「垃圾」　指網民留言可笑：邊有得唔鍾意BB？

歌手陳柏宇（Jason）兩歲寶貝女陳羿辰（Abigail）突遭網民無端攻擊，對方更口出惡言「你個女正垃圾」、「廢物」，令老婆符曉薇（Leanne）大動肝火。他今日（16/9）現身ViuTV參與音樂節目《Chill Club》錄影時回應事件，指對網民有關行為感到可笑。

陳柏宇兩歲女被攻擊 老婆符曉薇憤怒反擊：我相信有報應

近日Leanne兩歲寶貝女陳羿辰（Abigail）突遭網民無端攻擊，對方連番侮辱：「你個女正垃圾」、「廢物」。（符曉薇Instagram圖片）

陳柏宇兩歲女被攻擊 老婆符曉薇憤怒反擊：我相信有報應

陳柏宇接受《01眾樂迷》專訪時坦言，攻擊愛女的行為並不合理，又笑指：「佢攻擊我老婆就話啫，你邊有得唔鍾意個BB啫？BB都未有同外界（溝通）嘅社交能力，又未可以展示任何社交禮儀，佢嘅性格喺未有言語之前都表達得唔好，未學識規矩，所以你唔可以判斷小朋友（性格）。尤其呢個都唔算係一個判斷，佢只係話我個女『垃圾』，真係好好笑。」

陳柏宇直言對網民留言感可笑。（劉傳謙攝）

最近陳柏宇為宣傳新歌《感情這回事》，為求個人Instagram風格能吻合新歌宣傳和MV畫面，決定刪除所有舊照。被問到是否要轉換形象，他解釋：「依家嘅工作方向會連埋MV、社交媒體，希望做到一體性。我成日覺得，就咁講首歌唔會有特別多嘢講，來來去去都係講嗰啲嘢，但係我覺得今次嘅重點唔會淨係喺首歌度。」