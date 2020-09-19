【中國好聲音】謝霆鋒為贏總冠軍忍痛割愛　一句話令隊內學員淚崩

內地選秀節目《中國好聲音》昨晚（18/9）播出第五集，亦是「盲選」最後一集，意味各隊五強名單誕生。「盲選」來到尾聲，意味新學員的入隊標準就更嚴格，今集一度連續有20人沒有任何導師轉身，而音樂劇演員曹楊以原創歌《微光》參賽，就同時謝霆鋒、李宇春和李健青睞成為今集焦點。

曹楊決定加入謝霆鋒戰隊後，希望挑戰穆蘇，拿下隊內五強席位。雖然穆蘇在搶位戰翻唱《戀曲1980》，表現令其餘三位導師留下深刻印象，但因二人演唱風格毫不相同，謝霆鋒亦難以單憑搶位賽表現下定論，他談到選人考慮的因素時直言：「在暫時的謝霆鋒戰隊裏面，我會覺得穆蘇的嗓音跟虎頭（賈翼騰）是比較接近的。」此話一出，虎頭就深知這位靈魂歌者即將失去舞台，加上他們私底下非常友好，因此哭成淚人。

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其他戰隊的參賽者亦希望穆蘇能繼續留下，紛紛叫導師「救人」，最後李健順應其他學員意見接收穆蘇。其實謝霆鋒在離開座位公布選擇時，曾默默地請求李健相助，但當時李健沒有動心，後來他看中穆蘇的真誠、淡泊、穩定，於是改變主意。

可惜的是，穆蘇在第二場搶位戰，與「翻版吳青峰」蘇偉時卻再次敗陣，李健解釋這個賽果是基於個人前途而決定：「穆蘇有音樂生存能力，他是可以靠自己單打獨鬥，殺出一條血路；而蘇偉需要引導，甚至說是調教，更可以說是需要節目的推波助瀾。」遺憾的是，他沒再得到其他導師相救，不少學員都傷感落淚。