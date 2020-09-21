【中國好聲音】謝霆鋒出盡法寶利誘選手　反被李榮浩出招攻擊弱點

內地選秀節目《中國好聲音》播出5集之後，4位導師謝霆鋒、李健、李榮浩和李宇春都已經完成「盲選」，並即將進入戰隊對決階段。回顧過去的集數，謝霆鋒其實缺少一樣最重要的資源，即使他不斷出招利誘選手，但大部分時間仍是無功而回。

謝霆鋒一直出招利誘學員，但成效不大。（節目截圖）

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今屆學員在選擇導師時，除會考慮自己風格是否吻合導師擅長的曲風外，亦會考慮對特定導師的喜愛程度，到後來甚至要考慮自己在搶位戰的勝算。謝霆鋒一直被其他三位導師稱「資源不斷」，他在招攬過程中一直堅持自己會幫學員錄製專輯，甚至會找曾經奪過格林美獎項的音樂人合作。這一點對出身自樂隊，或擅長搖滾曲風的參賽者尤其吸引，因為他的確正為樂隊選秀節目《我們的樂隊》參賽者錄音，並為他們尋找音樂會、晚會等不同表演出機會，透過他的支援和指導，學員確實能充分發揮，好好發展後續的音樂事業。

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第5集為晏茂淋轉身時，更用頭按鍵。（影片截圖）

不過謝霆鋒的其他利誘方法卻顯得不太實際，尤其在第一集招攬潘虹時，謝霆鋒知道對方是一名采茶戲演員時，反而指看中對方做演員的潛質，並問對方會否將演戲這個興趣變成事業。在音樂比賽中，導師看中的並非歌唱技巧和聲音，吸引力在學員眼中自然大打折扣。不過要數他最缺乏的，就是與部分學員的人脈。

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在第4集中，三人樂隊斑馬森林掀起搶位三連戰的序幕，雖然他們挑戰失敗，但在搶位戰時的演繹卻深深打動李榮浩和謝霆鋒。雖然謝霆鋒直言會幫他們出碟，但樂隊低音結他手蔡辛豪曾在另一樂隊選秀節目《一起樂隊吧》與李榮浩有一面之緣，與樂隊成員商量後，他們最後選擇加入李榮浩戰隊。利誘失敗後謝霆鋒不但打李榮浩屁股，事後更直言：「沒想到今天輸的是人脈，所以只能說有點倒霉，我沒有碰見一個我認識的！」

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