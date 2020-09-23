小鬼逝世｜陳妍希IG拍片自彈自唱哀悼黃鴻升　1分56秒搞喊網民

台灣藝人黃鴻升（小鬼）16日在家中猝逝，享年36歲，留給親友和粉絲無限傷痛。而陳妍希因為人在大陸，無法到靈堂親自弔唁，她22日自彈自唱小鬼〈地球上最浪漫的一首歌〉，用自己的方式紀念好友。

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小鬼驟逝後，許多演藝圈好友紛紛前往靈堂悼念他，而人在大陸的陳妍希無法親自前往，她難過地在Instagram上PO出自彈自唱小鬼〈地球上最浪漫的一首歌〉的影片，並表示：「希望在另一個平行時空裡，你很快樂！」而鄭元暢留言：「我們都要好好的。」，她則回應：「一定。」

陳妍希送花到小鬼黃鴻升靈堂。（ETtoday授權使用／記者李毓康攝）

而陳妍希無法親自前往靈堂，她透露已經請楊丞琳幫自己帶話給小鬼，她不捨地表示：「你那麼好那麼好，相信你一定去了更好的地方。也請放心，你珍愛的，一定會幫你繼續守護下去。能認識你，是我們的福氣。這幾天的天很亮很亮，我想是你的光來到了天上，你的溫暖始終溫暖著大家，想你的心，一直閃耀著。再見了鬼哥，願你在天國快樂。」

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