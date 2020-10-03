【中國新說唱3】邀鄧紫棋回歸助陣　張靚穎：我心裏覺得比較穩

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季近日繼續廠牌對戰，4個廠牌將各自邀請一位幫唱嘉賓，與Rapper刷出不一樣的火花。而今集最大亮點，莫過於G.E.M.鄧紫棋回歸《新說唱》舞台，算是滿足了不少網民願望，不過今次她並非與潘瑋柏再續前緣，而是為張靚穎助陣。

G.E.M.在今季《中國新說唱》沒有與潘瑋柏再續前緣。（中國新說唱微博圖片）

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G.E.M.在前兩季都有參加，第一次是與在說唱方面更有經驗的潘瑋柏合作，而第二次則是自己擔任廠牌經理人，當時面對不少輿論壓力，但憑藉《差不多姑娘》令人眼前一亮，已經慢慢獲得說唱界粉絲的認可與接納，而今次則為被受網民爭議的張靚穎幫唱（即與參賽者合唱）。隊員想到前者擁有「金魚嘴」，加上後者的「海豚音」，於是起了綽號叫「水產姐妹」。

水產姐妹？（節目截圖）

G.E.M.重返《新說唱》舞台，直言感覺非常熟悉：「今天一來到就覺得很熟悉，即使我要幫唱，我都不怎麼緊張，就是很期待！我對我們組的歌，還是非常有信心。」張靚穎亦坦言：「我自然地就想到她，她來（助陣）我心裏覺得比較穩。紫棋給我的感覺是穩的，一定能夠成功幫我把隊員留下來。」

為這次與ODD陳思鍵合唱，G.E.M.更提早3星期寫好新歌《孤獨》，她在微博分享創作心得時指：「一個月前天天在酒店房間看著月亮彈貝多芬的月光奏鳴曲，也許是因為離家數月想家了，也許是因為淩晨總會情緒氾濫，但也也許無論身邊有沒有人陪伴，有些事終究只能一個人面對所以人總會感覺孤獨。」不過在51位評審投票後，鄧紫棋以24:27落敗，意味張靚穎廠牌只剩兩人。