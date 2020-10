歌手胡鴻鈞(Hubert)的YouTube個人頻道相當受歡迎,近日其頻道訂閱人數更過10萬,YouTube按照傳統贈送一個破10萬訂閱的獎座給Hubert,而Hubert就當然開心地影相分享至Instagram,更留言感謝粉絲:「Thank you @youtube @youtubemusic for this trophy! And of course my fans and all the subscribers around the world who have been giving me support and love, you guys are always amazing!」粉絲當然就大讚他「叻仔」、「又一個人生新成就」,真是可喜可賀。

