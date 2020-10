【專訪】樂手憶張國榮《熱情演唱會》經典場面：最遺憾係冇得再做

2000年7月,「哥哥」張國榮重返紅館舞台,舉行13場《PASSION TOUR熱情演唱會》,並展開海外巡唱,最後在2001年4月回到紅館舉行尾站。20年後,巡唱的音樂總監唐奕聰(Gary)與其餘3位樂隊成員雷有暉(Patrick)、陳偉文(Adrian)、孫偉明(Anthony)憶起當年跟隨哥哥參加巡唱時的點滴,被問到當年在演唱會中有沒有什麼遺憾,他們異口同聲地說:「最遺憾係佢已經唔喺度,冇得再做。過咗去就過咗去,係一個好好嘅回憶同埋經驗。」 撰文:劉傳謙 攝影:陳順禎

Gary(右二)是《PASSION TOUR》音樂總監,訪問當日與其餘3位樂隊成員(左起)Anthony、Patrick和Adrian一起回顧哥哥20年前的風采。(陳順禎攝)

執着舞台細節 怒炒遲到助手

從籌備到演出的細節,四人都看到哥哥是位十分專業的歌手。他們尤其記得哥哥十分守時,每次樂隊綵排時,他都會提早20分鐘到場,所有樂手都不敢遲到。Anthony還記得:「其中一站,有個助手因為前一晚玩得太夜,最後遲到,哥哥即刻喺個台度就炒咗佢。」

至於為何哥哥要提早到場,Adrian指哥哥要先應付藝術總監的工作:「佢會睇返之前場表演嘅回放,諗返舞台上面有啲咩要改進,所有嘢全盤都喺佢嘅腦入面。佢一嚟到講好晒要點改,之後先同我哋綵排。佢做嘢真係好有步驟,知道自己要做啲咩,同埋佢諗嘢好精準,每樣嘢講出嚟都係有前因後果。」

Anthony記得哥哥十分守時,沒有一位樂手敢在排練時遲到。(陳順禎攝)

攝氏4度仍堅持穿背心上陣

Adrian在南京站中看到哥哥對表演的堅持和執著,當時場地氣溫只有攝氏4度,加上濕度高,令一眾樂手感到陣陣寒意。雖然哥哥一早已經準備好棉夾和薑茶,但他們在台上仍要拿著一支熱薑茶,讓雙手保持靈活。然而,哥哥在台上依然堅持穿著背心上陣,令他相當驚訝:「內地嘅4度真係凍得離譜,見到嗰幕真係好感動,聽得出把聲已經有少少震,但係佢都堅持,一件衫都唔摟。」

Adrian看到哥哥在寒冷天氣下仍堅持著背心上陣,心中覺得非常感動。(陳順禎攝)

談起哥哥在台上的穿搭,Patrick最記得他在台上更衣的畫面,觀眾能透過黑影看到哥哥整個更衣過程,每次脫下短褲,台下所有觀眾都會興奮得尖叫。他直言這個環節創演唱會先河,又指:「哥哥咁做係想爭取時間,呢樣嘢亦都變咗係一個環節,佢會介紹埋嗰日幫佢換衫嘅助手,每一晚都唔同。」

Patrick認為演唱會其中一個賣點,是哥哥在台上更衣的環節。每次看到哥哥在台上除褲,台下觀眾必定起哄。(陳順禎攝)

堅持原班人馬上陣

哥哥在台上表演認真,台下亦為觀眾和樂手著想。Gary記得在完成香港的演出後就收到大會通知,指鼓手或無法隨隊參與巡唱。他曾向哥哥兩度反映,起初他不動聲色,後來在綵排後當中直言:「一個都唔可以少!」他直言相當感動:「佢知道咗之後就同大會傾,當時真係冇人敢逆佢意,結果成隊樂隊真係一個都冇少到,個個都好開心。」

Gary感激哥哥堅持要每一位樂手都出席往後巡唱。(陳順禎攝)

昆明站因場地限制嬲到掟咪

談到最令他煩惱的一次演出,非昆明站莫屬。當時演唱會在運動場舉行,但場地規則列明,草地上不能放任何椅子,歌迷只能坐在觀眾席。Patrick記得當時哥哥對這個安排極度不滿:「佢傾唔掂數,(綵排時)嬲到掟咪。其實個個場都可以咁擺,但係得昆明唔可以。所以佢開始諗計,佢一定要同啲觀眾近距離互動。」於是哥哥安排樂手一早錄好跳舞組歌(medley)的音樂,在表演時坐著高爾夫球車,聽著耳機裏面的音樂唱,而樂手就在台上扮彈樂器。

在昆明站,運動場的草地不能放椅子,哥哥想到一眾樂手先錄音,令自己能一邊實時聽著背景音樂唱歌,一邊與身在觀眾席的觀眾互動,化解場地限制。(陳順禎攝)

在巡唱中,哥哥一直以長髮示人,並偶爾會穿裙亮相。在當時的社會中,這個中性打扮惹來不少爭議,對部分國家而言更是不能接受,例如到吉隆坡演唱時就要剪回短髮。Gary解釋:「有啲地方係唔畀嘅,嗰陣時(思想)未開放,佢哋會有一啲規例,例如(男性)長頭髮唔畀上電視。」

女性打扮有負評 哥哥情緒不受影響:冇炒作就冇意思

在香港,有部分樂迷不接受哥哥在舞台上穿裙子,甚至認為他有易服癖。不過,四人都指這種前衛打扮,直到今時今日都覺得十分好看。Adrian認為,傳媒對哥哥打扮有意見,其實都是一種炒作:「做得傳媒,一係就讚,一係就彈,唔會有中立,佢哋嘅工作就係要評論一件事。」

外界認為,正是因為外界對哥哥在演唱會的造型有負面評價,因此影響他的情緒。不過Gary就澄清絕無此事,他說:「大家都知道一定要有炒作,喺呢一行,冇炒作就冇意思。」他更笑指哥哥在演唱會後都有與他合作,認為對方沒有因輿論而令心情變差。

外界認為哥哥因負面評論影響情緒,但四人都覺得他絕無此事。(陳順禎攝)

廿年後難再與其他演唱會比較:The one and only

聊起近年的演唱會,Gary認為創新度及開放度不如以往,最大原因在於演唱會帶來的收入減少:「以前嘅演唱會開好多場,但係依家就算開紅館,都唔會開好多場。因為以前香港嘅音樂喺東南亞嚟講係頂尖嘅,但係依家網絡上已經分開晒所有唔同嘅範疇,拉開晒所有嘅歌迷。」Adrian亦認同,網絡世界已經改變樂壇生態:「以前你想睇嗰個人唱live,一係你就買飛入去睇,一係就等出碟,得兩個選擇。但係依家有YouTube,你可以喺嗰度慢慢睇,真係忍唔住先會買飛入去。」

Gary認為,《PASSION TOUR》之前的演唱會較正路。(陳順禎攝)

廿年後再看《PASSION TOUR》, Gary則認為當時哥哥願意與新一輩樂手合作,為演唱會帶來新衝擊:「喺97年之前嘅演唱會都係一個好正路嘅紅館演唱會,相對係保守啲;但係到咗呢個演唱會,就有好多從來未試過嘅,特別啲嘅想法擺咗落去,同佢好似好夾得嚟。」Anthony坦言至今都不會覺得落伍:「其實佢嘅表演已經係一個水準,到依家都唔使同其他人比,到依家睇都覺得係超時空嘅表演,不論服裝定歌都係the one and only。」