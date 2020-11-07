周杰倫出道20年︱《龍捲風》爆紅　歌迷信和買碟要一隻藍一隻紅

20年前，即2000年11月6日，周杰倫推出第一張錄音室專輯《Jay》出道，雖然其唱歌風格及咬字被年長一輩的樂迷批評，但他同時吸納不少年輕人支持。這張專輯在當年擊敗那英、王菲、莫文蔚及孫燕姿，奪得第12屆台灣金曲獎「最佳流行音樂演唱專輯獎」，收錄在內的歌曲《星晴》在香港亦贏下港台、新城等頒獎禮的國語歌曲獎，這張唱片在台灣銷量高達35萬張，成績相當優秀。

周杰倫在20年前推出同名專輯，正式出道。（唱片封套）

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旺角信和曾出現「紅藍雙碟」大賣現象

而專輯內另一首歌《龍捲風》雖然並非成績最亮麗的歌曲，但這首標準的R&B（節奏藍調）已經是當時不少香港K迷必點的華語歌，奠定當時其「新人王」地位，加上翌年9月推出熱度更高的大碟《范特西》，而兩者在香港推出的時間相若，令2001年於旺角信和的唱片舖曾一度掀起歌迷「紅藍雙碟」一起買的現象（《Jay》唱片封套為藍色，《范》的唱片封套為紅色，後者銷量於全亞洲高達170萬張）。不論是《周杰倫》還是《范特西》，方文山在歌詞創作上固然功不可沒，但談到兩首在香港熱度最高的歌《龍捲風》和《開不了口》，填詞的原來是徐若瑄（Vivian）。

徐若瑄是《杰倫》幕後功臣之一。（IG@vivianhsu.ironv）

Vivian曾在接受傳媒訪問時，大談自己為周杰倫填詞的經歷。原來從「愛情來的太快就像龍捲風」、「想要和妳飛到宇宙去」等歌詞中就能看出，Vivian幾乎都是在飛機上為周杰倫填詞，更指當時將歌詞寫在嘔吐袋上。至於為何不是寫在筆記本上，Vivian就指筆記本太重。