MIRROR專輯《One And All》歌單曝光　收錄兩首全新Solo共21首歌

撰文：陳芷穎
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人氣男子組合MIRROR成軍兩年，繼推出兩周年團歌《One And All》後，首張專輯亦終於面世，並已於周一（9/11）開始接受預訂。專輯《One And All》有兩個版本，分別是小清新大男孩風的One Edition以及走黑白型格路線的All Edition。
MIRROR官方IG今日（10/11）首度披露專輯歌單，《One And All》共收錄21首作品，除了有6首團隊單曲外，亦會有15首成員於2020年推出的Solo作品，當中包括兩首全新歌曲，分別是姜濤的《戀愛簽證申請》和陳卓賢（Ian）的《背伴》。早前Ian在IG上載了一張寫着「作曲/填詞/主唱：陳卓賢」的黑白照，莫非這個「親生仔」就是新歌《背伴》？而在台灣拍劇的姜濤亦即將回港，相信「姜糖」（姜濤粉絲名稱）期待他的新歌外，更期待與他見面。
Ian上載了一張寫着「作曲/填詞/主唱：陳卓賢」的黑白照，奠非這個「親生仔」就是新歌《背伴》？（IG/ @iancychan）
點撃睇下專輯花絮相：
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以下是完整歌單：
CD 1
1. 一秒間
2. ASAP
3. 破鏡
4. Reflection
5. IGNITED
6. One and All
CD 2
1. 蒙著嘴說愛你
2. 孤獨病
3. 戀愛簽證申請
4. 正式開始
5. 鯨落
6. 背伴
7. 特登
8. 蝸牛
9. 金星女孩
10. 一所懸命
11. Burn Out
12. 角落生物
13. 水刑物語
14. 迴光物語
15. 風靈物語