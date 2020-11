MIRROR專輯《One And All》歌單曝光　收錄兩首全新Solo共21首歌

人氣男子組合MIRROR成軍兩年,繼推出兩周年團歌《One And All》後,首張專輯亦終於面世,並已於周一(9/11)開始接受預訂。專輯《One And All》有兩個版本,分別是小清新大男孩風的One Edition以及走黑白型格路線的All Edition。

MIRROR官方IG今日(10/11)首度披露專輯歌單,《One And All》共收錄21首作品,除了有6首團隊單曲外,亦會有15首成員於2020年推出的Solo作品,當中包括兩首全新歌曲,分別是姜濤的《戀愛簽證申請》和陳卓賢(Ian)的《背伴》。早前Ian在IG上載了一張寫着「作曲/填詞/主唱:陳卓賢」的黑白照,莫非這個「親生仔」就是新歌《背伴》?而在台灣拍劇的姜濤亦即將回港,相信「姜糖」(姜濤粉絲名稱)期待他的新歌外,更期待與他見面。

Ian上載了一張寫着「作曲/填詞/主唱:陳卓賢」的黑白照,奠非這個「親生仔」就是新歌《背伴》?(IG/ @iancychan)

以下是完整歌單:

CD 1

1. 一秒間

2. ASAP

3. 破鏡

4. Reflection

5. IGNITED

6. One and All

CD 2

1. 蒙著嘴說愛你

2. 孤獨病

3. 戀愛簽證申請

4. 正式開始

5. 鯨落

6. 背伴

7. 特登

8. 蝸牛

9. 金星女孩

10. 一所懸命

11. Burn Out

12. 角落生物

13. 水刑物語

14. 迴光物語

15. 風靈物語