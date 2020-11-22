劉德華新歌《繼續美麗》獲大量圈中人翻唱　胡杏兒低音版驚喜曝光

劉德華近日發佈的新歌《繼續美麗》，歌詞正面富有意義，短短一個月內已有不少圈中友好以不同方式演繹歌曲，延續《繼續美麗》的訊息，包括：容祖兒、王菀之、姜皓文、薛凱琪、胡杏兒、余香凝、顏卓靈、周勵淇、陳家樂、布志綸、霍世潔、馮允謙、羅敏莊、李志剛、洪崎峻、葉文輝、張蔓莎、張蔓芝、伍詠詩、林愷玲、張彥博、羅孝勇、黄劍文、王詩雅等歌手、音樂人及星級化妝師Annie G Make up團隊。

多條視頻當中，大家都以不同的心情來演繹這曲。天后容祖兒開工前，座駕上邊補妝邊哼著華仔的新歌《繼續美麗》，形容有如華仔陪着開工一様。跟華仔合作無間的著名二胡演奏家霍世潔，以遠離繁囂的二胡獨奏；實力派歌手王菀之清唱出《繼續美麗》，別具清泉感；唱出少女風感覺的薛凱琪更風趣的說：「跟華仔首次合唱好緊張！即使隔着speaker合唱都一樣開心！」

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此外，不少藝人朋友選擇以結他自彈自唱，為《繼續美麗》帶來不一樣的版本，包括男人味爆燈的姜皓文、新娘子余香凝溫柔版本、文青版的布志綸、才華型的馮允謙、情深版的陳家樂、日落下演唱的張彥博、即將跟名模王丹妮結婚的暖男爸爸羅孝勇、曾參加過陳輝陽女聲合唱團，並剛參賽「全民造聲3」的潛能女新人陳樂頤，及人氣網絡歌手黄劍文等。

鬼馬的顏卓靈則在浴室舉行個人演唱會，手執沐浴露當作咪高峰，忘我地演唱《繼續美麗》，更高呼：「山頂的朋友，你們好！」至於羅敏莊、李志剛、洪崎峻3位電台拍檔七情上臉合拍地為歌曲配舞，李志剛更搞笑地拿風扇當結他，跳足4分鐘沒有冷場，非常搞笑！DJ啤梨葉文輝在結他伴奏下情深演繹；《五個小孩的校長》演員之一的珠女王詩雅，因為非常喜歡Andy哥哥的《繼續美麗》，而親自譜寫鋼琴曲譜，並得到妹妹Emma伴舞支持，非常可愛。另一對新生代熱愛音樂創作的孖妹張曼芝、張曼莎，一邊彈琴，一邊合唱，非常合拍。星級化妝師Annieg更率領旗下化妝團隊大合唱，為因病未能如願成為化妆師的同僚，在滿滿愛意的歌聲下為她化妝，延續美夢。

劉德華近日發佈的新歌《繼續美麗》，歌詞正面富有意義，短短一個月內已有不少圈中友好以不同方式演繹歌曲，延續《繼續美麗》的訊息。

正在內地工作的視后胡杏兒都越洋支持華仔，為《繼續美麗》帶來驚喜的低音版。剛為人母的周勵淇唱出《繼續美麗》的愛，連兒子都感受到，最後更跟兒子來個深情擁吻，十分溫馨。在電影《熱血合唱團》中，兩位在戲中飾演華仔學生的新人伍詠詩和林愷玲都落力支持，伍詠詩以輕快節奏清唱「嚴sir」的《繼續美麗》，林愷玲則以結他自彈自唱。

華仔得悉各方好友一呼百應後表示：「好開心《繼續美麗》這首作品可以得到一班來自各方的友好用歌聲將訊息延續。不同的版本為我帶來驚喜，當中有不少真的 『高手就在人群間。精彩！』好希望有機會同這一班友好在舞台上來個大合唱。期待.....等待你們加入可以繼續以歌聲，化作美麗正能量延續下去。」