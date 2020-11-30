叱咤2020︱謝安琪我最喜愛女歌手出局認合理：下半年計劃放慢咗

謝安琪（Kay）今日（30/11）現身新伊館，出席《柯尼卡美能達綠色音樂會》。今次是繼去年10月紅館演唱會後，再次參與公開演出，Kay坦言相當興奮：「好感動、難得，我亦都明白安全係緊要，所以我覺得好幸運，因為音樂會可以如期舉行。知道第四波疫情好唔簡單，大家要小心身體。」她坦言希望盡早舉行演唱會：「我知道係要一啲時間，但係可能會用呢段時間構思下將來嘅演出。」

相隔超過一年，Kay出席公開場合獻唱。（陳順禎攝）

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今年「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，Kay未能晉身五強，不過她覺得賽果合理：「今年喺上半年派歌都比較密，但係下半年嘅計劃都放慢咗，所以得到呢個賽果，我自己就覺得幾正常。好開心，我都會照支持大家。」她喜見五強名單的歌手各有風格，覺得十分精彩：「裏面有一啲新面孔，有啲係傾向屬非主流嘅，亦有一啲大家熟悉，好有實力嘅歌手。呢個陣容真係好有吸引力，起碼吸引到我先！（最睇好邊個？）呢個我唔答啦，我覺得樂壇每一個人都有努力，個個都值得嘉許。」

叱咤2020︱Serrini首殺入五強爭最喜愛的女歌手 姜濤陳卓賢互撼

Kay認為今年「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強名單非常精彩。（陳順禎攝）

談到近日被指與Juno不和，Kay坦言近一、兩個月前開始有關於自己合約和與公司合作上的傳聞，一直有很多種說法，但自己都沒有逐一回應，認為報道內容都有不少失實的地方，一切都交由公司作正式回應。被問到目前與Juno的溝通如何，Kay指：「我哋都係比較chok啲啦，都係一貫咁啦，慢節奏啲。我諗一向都差唔多，都係傾公事多，有時會傾下電影。」