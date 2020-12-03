Spotify公布2020年50大本地金曲　《心淡》聽足17年仍打入十大

每逢踏入12月，音樂串流平台Spotify都會為用戶整合2020年聽歌習慣，用數據列出自己今年最愛的歌曲及歌手誰屬。在Spotify昨日（2/12）公布的「香港最高串流量本地歌曲」中，今年的大熱作品，Dear Jane《銀河修理員》及莫文蔚《呼吸有害》佔據前二名。不過，記者翻查名單內50首歌曲，發現今年新推出的作品就只有8首，反映聽眾傾向收聽過往已經推出的經典歌。

Dear Jane《銀河修理員》是香港最高串流量歌曲。（MV截圖）

Spotify 2020流量排名出爐 組合數據Dear Jane力壓BLACKPINK

在名單內的50首歌中，有24首在2010年代推出，而千禧年代面世的就有16首，反映大部分樂迷都集中聽近20年的本地作品。而在前10位中，樂迷亦能看到部分推出已有10年的神曲，其中包括陳柏宇2009年推出的《你瞞我瞞》（第3位），及謝安琪2008年推出的《囍帖街》（第7位）等。而容祖兒《心淡》亦在第10名，顯示即使作品推出至今已有17年，仍然有不少樂迷一再回味。不過，同碟內的成名作《我的驕傲》就榜上無名。

不少上榜歌離面世至今已經超過10年，其中包括2003年推出，容祖兒的《心淡》。（MV截圖）

點擊圖輯，睇睇2020年香港最高串流量本地歌曲前20位：

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在上榜歌數量方面，Dear Jane今年總共有6首歌上榜，超越張敬軒及陳奕迅，成為最多上榜歌的音樂單位。除了《銀河修理員》外，亦有今年新歌《哀的美敦書》（第11位），及《哪裡只得我共你》（第22位）、《不許你注定一人》（第23位）等過往備受熱捧的歌曲。