還有兩星期就到聖誕節,雖然今年受新型冠狀肺炎影響,大家都未必能夠出外慶祝,唯有留在家中聽WHAM!的經典聖誕歌《Last Christmas》應下節。繼去年歌曲推出35周年發布了4K修復版MV後,專輯今年再打入英國暢銷大碟榜亞軍。

WHAM!經典《Last Christmas》Hit到00後都一定聽過!(網上圖片)

由WHAM!創作的《Last Christmas》於1984年12月推出後,Hit爆全球,甚至比《Santa Claus Is Coming To Town》更多人識唱。過去有不少國際巨星翻唱此歌,不過原來歌曲發行至今雖然銷量過二百萬,卻從來未試過登上各大流行歌曲排行榜的榜首。適逢主唱組合WHAM!成員George Michael逝世4周年,大批粉絲亦趁聖誕節即將來臨,在網上集氣宣傳歌曲,希望《Last Christmas》能登上冠軍。據知,《Last Christmas》目前只差1,300張銷量,就可以擊敗瑪莉嘉兒(Mariah Carey)的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》稱王。