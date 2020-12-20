【Chill Club】EO2重組跳唱獨欠Eddie　Otto：今次係告別演唱會

今日（20/12）播出的ViuTV音樂節目《Chill Club》第四季最後一集，嘉賓方面邀得已經解散7年的男子組合EO2，為觀眾送上勁歌熱舞。他們在節目中送上經典快歌《魅力移動》，還有《Ladies' Nite》、《守護星》等代表作，喚醒一眾80後和90後的集體回憶，而唯一美中不足的是，成員Eddie（彭懷安）沒有參與這次錄影，令EO2不能Full Team亮相。

今集《Chill Club》邀請到EO2，但Eddie卻未有現身。

節目中趙學而主動問及EO2三缺一的原因，起初他們有點難以啟齒，後來Otto（王志安）就解釋：「因為Eddie本身有工作在身，佢拍緊『使徒行…』」學而馬上叫停：「得…得啦，知㗎啦！」翻查資料，其實Eddie並沒有參演《使徒行者3》，Otto只是婉轉地說出Eddie與TVB尚有合約在身，不方便參與ViuTV的演出。

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EO2最近應排舞師DEE邀請，因拍攝跳舞短片而短暫重組。被問到他們日後會否再度重組演出時，Otto直言：「冇啦，今次係我哋告別嘅表演，係2020年告別演唱會。」另外，今集亦是趙學而和羅敏莊最後一次主持《Chill Club》，由下集（第五季第一集）起，主持陣容將會繼駱振偉做「膽」，然後搭配一位嘉賓主持，主持3至4集，第一位是小肥，之後出場的是陳蕾。