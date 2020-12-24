全民造星III｜吸引觀眾聽原唱的5首歌　Cloud失準仍獲岑寧兒大讚

本周六（26/12）便是ViuTV王牌節目《全民造星III總決賽》舉行的大日子，相信觀眾除了苦惱手上一票應該投給哪位十強選手外，亦趁這一個星期的空檔回顧節目內的精彩表演。其實學員的好表現亦帶動不少歌曲的熱度，以下5首更令觀眾立即追聽原版。

話咁快《全民造星III》就嚟到總決賽，咁多個演出之中，你哋最記得邊首歌？（資料圖片）

《盡力呼吸》岑寧兒

在20強比賽中，Cloud（雲浩影）翻唱岑寧兒（Yoyo）的《盡力呼吸》，雖然過程中有點失誤，但評判之一的陳柏宇（Jason）都承認這首歌的真假音轉換提高演唱難度，又讚賞Cloud有潛質。其後Yoyo亦在Instagram貼文，大讚Cloud表現出色：「多謝你選擇演唱這首歌，更多謝你內化這首歌，呼出這口氣，唱出自己的故事。我寫的歌不多，有機會感受到自己的旋律在人與人之間流動，很榮幸。」

《王妃》蕭敬騰

同樣是出自20強比賽，CY（陳澤言）則翻唱蕭敬騰的代表作《王妃》。雖然表演時霸氣十足，但演繹的風格卻與原版不同。雖然另一位評判林曉峰認為：「（CY）唔夠Nasty（壞男孩）。即係蕭敬騰喺台上嗰種調皮狀態，唔夠囉！」但仍有不少觀眾透過表演對CY改觀，令他人氣躍升，短短數天，其IG追蹤人數已由5千暴升至今天（24/12）的1.3萬。

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《我們》陳奕迅

回到30強進20強比賽，A組在第三局不但以陳奕迅（Eason）的《我們》作為演唱曲目，更安排Zeno（顧定軒）及Manson（張進翹）化身一對BL（Boy's Love）情侶，最後成功打動評判，鎖定勝局。除了舞台上的感人演出，觀眾亦一再回顧Eason歌聲下所唱出對愛情的遺憾。

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+ 48 + 48 + 48

《還不夠遠》盧凱彤

在40強比賽中，林二汶決定A組以盧凱彤（Ellen）的《還不夠遠》作為比賽曲目，希望學員唱出他們在《造星》的路「還不夠遠」，在錄影期間自己更忍不住爆喊。雖然感人演出無法扭轉敗局，但不少觀眾在該集後立即追聽原唱版本，懷念Ellen的歌聲。

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+ 18 + 18 + 18

《My Happy Ending》Avril Lavigne

而在《全民造星III》最經典的一段演出，要數前哨戰中，魔樂師葉小妍翻唱Avril Lavigne的《My Happy Ending》。不過，網民注意到的卻是她的地獄級唱功及咬字，以及卓韻芝一句「唔好啦」。當然，若非這段表演成為城中熱話，又怎會勾起樂迷的好奇心，重溫Avril在原版的精彩演繹？

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