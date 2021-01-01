【叱咤2020】AGA追平王菲記錄封后　許廷鏗出道9年終稱王奪男金

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）舉行，各項大獎亦已經陸續頒發。其中「叱咤樂壇唱作人」金獎得主AGA再下一城，贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎，對上一位女歌手同時贏得歌后及唱作人金獎，已經要數到1996年的王菲。她指：「音樂對我嚟講十分重要，我非常榮幸可以成為一位唱作人，好希望可以慢慢作更多嘅歌，畀到一啲力量陪伴大家。」

而許廷鏗則力壓馮允謙和林家謙，出道9年首度贏得「叱咤樂壇男歌手」金獎。他指網民依然對樂壇有期望，藉頒獎禮感謝樂迷：「網民上面有好多Haters，佢哋會覺得樂壇點樣點樣。其實係調返轉，正正係因為有失望，代表緊佢哋仲對樂壇有期望。」

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至於「叱咤樂壇組合」金獎就由Dear Jane奪得，結他手Howie將功勞歸於幕後團隊：「我哋好多年都有好多精彩嘅，睇得嘅嘢，其實都係公司幫我哋做。唔好嫌老土，真係好多謝公司將我哋嘅音樂變咗做一件事。」