叱咤2020︱Anson Kong江𤒹生回應失獎黑面事件：等了28年有點失望

MIRROR成為叱咤大贏家！（直播截圖）

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》元旦日已經圓滿落幕，「叱咤樂壇生力軍金獎」由MIRROR成員Jer柳應廷奪得，當時有指賽前大熱，MIRROR另一成員Anson Kong江熚生表現失落眼泛淚光，Jer喺台上不忘安慰AK：「唔好唔開心，我哋一齊繼續努力，加油！」Anson Kong呢日喺IG亦坦然感到失望。

Anson Kong江熚生失落生力軍獎項喺台下表現失落！（直播截圖）

Anson Kong指：「等了28年終於到今日了，有點失望，因為曾經很期待，但自問今年已經盡了最大努力，抱歉咁多位幫助過我嘅人，特別係監製Terry，2020年你教識我好多嘢，我從來無後悔過搵你做監製，對唔住，答應你會有好消息的，係細佬不才。要多謝商台叱咤903頒組合獎銅獎俾Mirror，對我地嚟講係一個好大嘅鼓勵，恭喜另外兩位新人獎得主，噚日跌入自己失望漩渦，未有好好恭喜兩位。上一年大家都辛苦了 終於完成我們第一年新人階段，嚟緊準備將棒交俾下一位繼續努力。」

Anson Kong江熚生直認感到失望。（IG：_kisang_）

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Anson kong留言全文：

等了28年終於到今日了

有點失望 因為曾經很期待

但自問今年已經盡了最大努力

抱歉咁多位幫助過我嘅人 特別係監製Terry @terrychui22 2020年你教識我好多嘢 我從來無後悔過搵你做監製 對唔住 答應你會有好消息的 係細佬不才

另外要感謝屋企人一直支持和體諒 無論我練到幾夜幾嘈都好 你地都一句怨言都無 抱歉 未能令你們驕傲

最後要多謝商台叱咤903頒組合獎銅獎俾mirror 對我地嚟講係一個好大嘅鼓勵 我地會繼續進步 俾大家見到更多唔同嘅一面

恭喜所有得獎歌手 看著你們說得獎經歷 給了我很多能量 繼續慢慢努力

Ps 恭喜姜仔破紀錄成為年紀最細嘅我最喜愛男歌手 噚日太攰 唔記得tag你

還有另外兩位新人獎得主 噚日跌入自己失望漩渦 未有好好恭喜兩位

上一年大家都辛苦了 終於完成我們第一年新人階段 嚟緊準備將棒交俾下一位繼續努力

今年叱咤感受很多 學會很多 亦知道身邊有好多人好錫我 謝謝各位的支持和安慰 我會繼續努力💪🏻

最後感謝商台 2020年很艱難 謝謝你們堅持辦實體頒獎禮 令2021的開始變得不一樣

2021年 繼續努力 Come on Hater

唔好意思 你地（哋）打我唔死🔥