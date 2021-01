電影《俏郎君》插曲曾奪奧斯卡　張國榮特選在告別個唱演繹

張敬軒昨日(7/1)推出大碟《The Brightest Darkness》,碟內的第一主打《俏郎君》的故事正是從同名電影(英文名《The Way We Were》,又譯《往日情懷》)衍生出來。談到這部著作,填詞人黃偉文今日(8/1)凌晨在Instagram貼文中,更大爆過去年輕時的一段戀情。

Wyman透露軒仔新歌取材自電影《俏郎君》,更大爆年輕時期的情史。(黃偉文Instagram圖片)

貼文提到︰「十九歲那年和一個年紀比我大一截的人有過短暫的交往,這個人吿訴我最喜歡的電影就是《The way we were》,我當然特地去影視店把錄影帶找出來,並且馬上由頭看到尾⋯⋯是套不錯的戲,但完全無法理解有什麼值得奉為一生最愛⋯⋯」他更指自己寧願一生都不明白箇中欷歔,但當自己領悟後卻無法變回不懂。

其實《俏郎君》的同名插曲,由芭芭拉史翠姗主唱的《The Way We Were》,同樣十分經典。雖然芭芭拉史翠姗失落1974年第46屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」,但她憑這首插曲贏得「最佳歌曲」,作品及後更吸引到鄧麗君、「哥哥」張國榮等一代樂壇天王天后翻唱,當中哥哥在1990年《告別樂壇演唱會》的表演更是成為經典。

哥哥在演唱會中將《The Way We Were》放在倒數第二首歌,他在演唱過後提到當中一句「We simply choose to forget」,指大家要忘記過往一切,談到自5年前開首個紅館演唱會,到這次開33場告別演唱會,哥哥有所感觸:「好多(事情)好似一幅幅影像咁仍然喺我個腦入面,可能你哋嘅樣,七七八八我諗都記唔到,但係你哋嘅歡呼聲、支持聲,我永遠都會記得。」

他更笑指歌迷很快就會忘記自己,然後他在台上許願:「我唔係一個貪心嘅人,我只係想,如果有朋友問起你哋『八十年代香港歌星』裏面有邊幾個,你哋係咁咦提下我已經好夠。」當然,即使哥哥已經離開了17年,但樂迷依然不會忘記他的歌聲,更不會只是輕輕提起他的名字。