葉巧琳開線上演唱會與顧定軒合唱　長開暖氣養聲：犧牲咗我嘅皮膚

葉巧琳（Mischa）近日推出新歌《浸浴》，並以「開箱」為主題舉行線上音樂會。她坐在佈置成浴室的箱子中以一曲《水舞間》揭開序幕，隨後即邀請嘉賓顧定軒（Zeno）合唱《毛球》，二人的和音亦展示了他們在歌唱比賽期間的特訓成果。

Mischa近日舉行線上音樂會，並邀請Zeno做嘉賓。

及後Mischa準備演繹舊作，沒想到在演繹《神吧眼淚都留給了人》前，Mischa卻想起過往的經歷：「想藉住呢個機會唱一啲我以寫嘅作品，嗰時可能冇乜人聽到，好希望依家大家都可以聽到我嘅作品。」雖然口說著不願喊，但說到最後仍是忍不住淚水。其後她收拾心情，除了演繹《能見度》、《殘渣》等舊作外，亦以新歌《浸浴》作結。最後Mischa再次邀請Zeno登場，但談到新歌時，她卻再次忍不住淚水，激動地指：「好想將首歌送畀所有人，所有想喺人生裏面重新嚟過、將一啲嘢放低，或者去面對最真實嘅自己、接受嗰個自己嘅人，就好似我哋要擁抱返自己，重新開始過。」

Mischa坦言這次機會難得，可以唱自己的歌，不用翻唱別人的歌。提到她表演期間多次落淚，她笑言：「唔知點解，可能觸動到條神經，一望住Zeno就想喊……」Zeno則指自己因為心情太過緊張，本身也沒有打算喊，但看到Mischa喊得很厲害，自己也有被感動到。

Mischa對Zeno可以擔任嘉賓感到十分開心：「真係好開心Zeno可以嚟到，我哋兩個之前都冇認認真真咁唱過一首歌，所以我覺得我哋落嚟可以把握呢個機會，可以錄多啲翻唱歌，可以互動玩多啲。」Mischa更感嘆在現時狀態，能夠做到一個演唱會是件難事，加上唱片公司認真為Mischa籌備，包括場地佈置、音響、攝錄器材等，加上音樂會的工作人員全都曾與Mischa合作過，令她可以好好享受演出。Zeno則以「有一種好圓滿嘅感覺」形容這次合作，在演出前亦特地找老師學唱歌，事前準備亦做足，獲Mischa大讚乖仔。

近日天氣轉冷，Mischa十分擔心自己會病倒，她說：「真係好驚會病，近幾日好凍，尤其係我住新界地區就更加再低一、兩度，所以我犧牲咗我嘅皮膚，嚟護住自己把聲，就係長時間開着暖氣，但另一方面又怕太乾，要開埋加濕器，瞓覺要加氈，加埋貓貓瞓喺心口，超暖！我覺得作為一個歌手，最緊要好好保護自己把聲，因為呢樣嘢冇咗就唔可以做到任何我應該做嘅嘢。」話雖如此，但Mischa並未戒口，一如平日食辛辣食物，幸好沒有影響歌喉。