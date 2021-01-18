勁歌金曲2020︱譚嘉儀奪獎後爆喊原來想起離世父親：真係好掛住佢

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》在昨晚（17/1）完滿結束，譚嘉儀不但憑《原來有愛》贏得「勁歌金曲獎」，更力壓連詩雅、JW王灝兒等勁敵，首度奪得「最佳演繹女歌星」。她在台上激動落淚，即使表演完畢後，依然在台下繼續喊。

譚嘉儀首次贏得「最佳演繹女歌星」。（葉志明攝）

嘉儀接受《香港01》訪問時談到，事前甚少人會想到自己能贏得大獎，直言：「頒獎禮前好多人會討論邊個會攞大獎，但係每一年我都覺得呢啲獎項好遙遠，呢個獎我真係冇諗過可以得到，所以頭先真係忍唔住（喊）。」而在得獎感言時談起已經離世的父親，亦令她格外激動，在演繹《Can You Hear》時亦邊喊邊唱，她解釋：「呢首歌好似講緊佢究竟聽唔聽到，我好希望佢可以喺天堂度見到我依家生活得好好，真係好掛住佢。」

嘉儀希望透過「最佳演繹女歌星」向家人交代。（葉志明攝）

嘉儀上年底與TVB完約後，決定將所有工作事務轉往星夢娛樂，期待來年能專注在音樂事業上：「想有多啲自己創作嘅歌，亦都好想推出快歌，呢啲都係我未試過，例如跳舞、Hip-hop。」被問到是否放棄雙線發展時，她解釋：「如果有得拍劇我都好開心，好想嘗試，因為自己拍劇經驗真係唔多。除咗唱歌之外都希望有多啲唔同機會，都好鍾意拍劇，所以有機會監製可以畀啲角色我去嘗試。」

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