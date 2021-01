林家謙盧巧音等獲IFPI邀重新演繹金曲　「音樂永續」創逾800職位

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-01-24 23:30

世紀疫症持續超過一年,政府頒布的限聚令至今仍然實施,表演場地重開無期,從來手停口停的本地音樂工作者叫苦連天,在這個前所未見的逆境下,國際唱片業協會(香港會)(即IFPI)在「創意香港」的贊助,香港音像聯盟(HKRIA)和香港音樂出版人協會(MPA)全力支持下,推出「音樂永讀2020」計劃,旨在透過音樂人的持續創意,將過去40年來,銷量曾獲得白金唱片或金唱片的專輯裏,合共7000多首單曲,邀請98組歌手和樂隊挑選重新演繹兼重編,最終製成113首新版歌曲。 整個計劃合共創造超過800個職位,其中參與舊歌新唱的包括近日人氣急升的唱作人林家謙,還有王馨平、林一峰、盧巧音、衛蘭、衛詩、李端嫻、陳蕾、洪嘉豪、安俊豪、曾樂彤、泳兒,以及多位殿堂級歌手,包括尹光、方伊琪、歐瑞強、葉振棠、李龍基和露雲娜等等,絕對是千禧年後難得一見的香港樂壇跨世代大搞作。 撰文:游大東

林家謙透過「音樂永續2020」計劃,重新演繹蔡健雅的經典作《拋物線》。(資料圖片)

參考由IFPI提供的足本歌單,今次透過「音樂永讀2020」而推出市場的新編經典,無論歌曲風格與歌手類型的範圍相當闊,涵蓋老、中、青三代,包括演繹林子祥《摩登土佬》(1980)的Zarahn;演繹BEYOND《海闊天空》(1993)的鮑比達;演繹林子祥《追憶》(1984)的許廷鏗;演繹陳百強《漣漪》(1982)的衛蘭; 演繹陳百強《我的故事》(1987)的露雲娜;王馨平演繹張國榮《怪你過分美麗》(1997)及王菲《無奈那天》(1989);演繹郭富城《愛的呼喚》(1997)的Dear Jane;演繹陳奕迅《黑暗中漫舞》(2001)的盧巧音。也有部份是國語歌曲,比如泳兒會演繹孫燕姿的《天黑黑》(2000);林家謙演繹蔡健雅的《拋物線》(2009);糖兄妹演繹陶喆的《愛我還是他》(2005)和及張學友《怎麼捨得你》(1997)。

談到為何會選擇重新演唱收錄於蔡健雅12年前專輯《若你碰到他》的《拋物線》,林家謙透過WhatsApp短訊解釋:「純粹因為鍾意,同埋覺得自己適合唱,希望唔會失禮!」他又在個人Instagram發布限時動態,表達有多喜愛這首金曲,「聽Roughmix喊真係第一次,曲詞太好。」而盧巧音重新演繹陳奕迅20年前推出、收錄於大碟《Shall We Dance? Shall We Talk!》的《黑暗中漫舞》,她直言感激今次機會帶來兩個體驗,「第一就係有機會畀我好認真咁翻唱別人嘅歌,因為以往都係喺一啲表演上面,或者係唱卡拉OK嘅時候,先會唱到別人嘅歌,今次以呢個單曲上架嘅形式都係第一次,所以我係好珍惜呢個機會。而第二個體驗,就係透過翻唱呢一隻歌嘅過程,令我重新體會番首歌嘅旋律啦,同埋歌詞,呢種體驗對我嚟講都係好寶貴。」

許廷鏗新專輯《Negative》一碟難求 旺角信和唱片店:絕咗版喇!

盧巧音透過「音樂永續2020」計劃,重新演繹陳奕迅20年前推出的《黑暗中漫舞》。(資料圖片)

負責獻唱《天黑黑》的泳兒公開表示:「這計劃可以讓我有機會用自己的風格來演繹自己喜愛的歌曲,亦可以讓不同年代的歌曲換上一件新衫,繼續延續下去。」而知名唱片監製張佳添亦有參與計劃,他認為整項計劃甚有意義:「當中有幾百首經典中文歌給我們選擇重新包裝及翻新,變成2020年新版本,令到香港很多做音樂行業的朋友,如唱片公司、歌手及音樂人都可以受惠。」

國際唱片業協會總裁馮添枝先生親自解釋發起「音樂永讀2020」的原因:「疫情下,所有演出者和製作團隊都被迫停頓。當業內高達七成從業員皆是自由工作者時,停工對他們的影響甚深。作為行業機構,國際唱片業協會(香港會)策劃『音樂永續』計劃,在『創意香港』的大力支持及贊助下,成就香港唱片業於短期內推出一系列歌曲,為從業員提供工作同時娛樂樂迷。計劃揉合了歌手及製作團隊鑽硏如何重造金曲,這些耳目一新的作品將為樂迷帶來驚喜。」據IFPI指出,113首新編舊歌,將由近日開始,直至農曆新年前陸續推出,並會在本地各大音樂平台和網上宣傳,樂迷可以透過不同渠道細味。

【冷知識】金唱片獎項門檻不斷下降 軒仔08年奪白金後繼無人

國際唱片業協會總裁馮添枝先生指出,「音樂永讀2020」為業界創造逾800個職位,為從業員提供工作同時娛樂樂迷。

點擊下列圖輯,了解不同歌手在「音樂永續2020」重新演繹的歌曲: