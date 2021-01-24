林家謙盧巧音等獲IFPI邀重新演繹金曲　「音樂永續」創逾800職位

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-01-24 23:30

世紀疫症持續超過一年，政府頒布的限聚令至今仍然實施，表演場地重開無期，從來手停口停的本地音樂工作者叫苦連天，在這個前所未見的逆境下，國際唱片業協會（香港會）（即IFPI）在「創意香港」的贊助，香港音像聯盟（HKRIA）和香港音樂出版人協會（MPA）全力支持下，推出「音樂永讀2020」計劃，旨在透過音樂人的持續創意，將過去40年來，銷量曾獲得白金唱片或金唱片的專輯裏，合共7000多首單曲，邀請98組歌手和樂隊挑選重新演繹兼重編，最終製成113首新版歌曲。 整個計劃合共創造超過800個職位，其中參與舊歌新唱的包括近日人氣急升的唱作人林家謙，還有王馨平、林一峰、盧巧音、衛蘭、衛詩、李端嫻、陳蕾、洪嘉豪、安俊豪、曾樂彤、泳兒，以及多位殿堂級歌手，包括尹光、方伊琪、歐瑞強、葉振棠、李龍基和露雲娜等等，絕對是千禧年後難得一見的香港樂壇跨世代大搞作。 撰文：游大東

林家謙透過「音樂永續2020」計劃，重新演繹蔡健雅的經典作《拋物線》。（資料圖片）

參考由IFPI提供的足本歌單，今次透過「音樂永讀2020」而推出市場的新編經典，無論歌曲風格與歌手類型的範圍相當闊，涵蓋老、中、青三代，包括演繹林子祥《摩登土佬》（1980）的Zarahn；演繹BEYOND《海闊天空》（1993）的鮑比達；演繹林子祥《追憶》（1984）的許廷鏗；演繹陳百強《漣漪》（1982）的衛蘭； 演繹陳百強《我的故事》（1987）的露雲娜；王馨平演繹張國榮《怪你過分美麗》（1997）及王菲《無奈那天》（1989）；演繹郭富城《愛的呼喚》（1997）的Dear Jane；演繹陳奕迅《黑暗中漫舞》（2001）的盧巧音。也有部份是國語歌曲，比如泳兒會演繹孫燕姿的《天黑黑》（2000）；林家謙演繹蔡健雅的《拋物線》（2009）；糖兄妹演繹陶喆的《愛我還是他》（2005）和及張學友《怎麼捨得你》（1997）。

談到為何會選擇重新演唱收錄於蔡健雅12年前專輯《若你碰到他》的《拋物線》，林家謙透過WhatsApp短訊解釋：「純粹因為鍾意，同埋覺得自己適合唱，希望唔會失禮！」他又在個人Instagram發布限時動態，表達有多喜愛這首金曲，「聽Roughmix喊真係第一次，曲詞太好。」而盧巧音重新演繹陳奕迅20年前推出、收錄於大碟《Shall We Dance? Shall We Talk!》的《黑暗中漫舞》，她直言感激今次機會帶來兩個體驗，「第一就係有機會畀我好認真咁翻唱別人嘅歌，因為以往都係喺一啲表演上面，或者係唱卡拉OK嘅時候，先會唱到別人嘅歌，今次以呢個單曲上架嘅形式都係第一次，所以我係好珍惜呢個機會。而第二個體驗，就係透過翻唱呢一隻歌嘅過程，令我重新體會番首歌嘅旋律啦，同埋歌詞，呢種體驗對我嚟講都係好寶貴。」

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盧巧音透過「音樂永續2020」計劃，重新演繹陳奕迅20年前推出的《黑暗中漫舞》。（資料圖片）

負責獻唱《天黑黑》的泳兒公開表示：「這計劃可以讓我有機會用自己的風格來演繹自己喜愛的歌曲，亦可以讓不同年代的歌曲換上一件新衫，繼續延續下去。」而知名唱片監製張佳添亦有參與計劃，他認為整項計劃甚有意義：「當中有幾百首經典中文歌給我們選擇重新包裝及翻新，變成2020年新版本，令到香港很多做音樂行業的朋友，如唱片公司、歌手及音樂人都可以受惠。」

國際唱片業協會總裁馮添枝先生親自解釋發起「音樂永讀2020」的原因：「疫情下，所有演出者和製作團隊都被迫停頓。當業內高達七成從業員皆是自由工作者時，停工對他們的影響甚深。作為行業機構，國際唱片業協會（香港會）策劃『音樂永續』計劃，在『創意香港』的大力支持及贊助下，成就香港唱片業於短期內推出一系列歌曲，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。計劃揉合了歌手及製作團隊鑽硏如何重造金曲，這些耳目一新的作品將為樂迷帶來驚喜。」據IFPI指出，113首新編舊歌，將由近日開始，直至農曆新年前陸續推出，並會在本地各大音樂平台和網上宣傳，樂迷可以透過不同渠道細味。

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國際唱片業協會總裁馮添枝先生指出，「音樂永讀2020」為業界創造逾800個職位，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。

點擊下列圖輯，了解不同歌手在「音樂永續2020」重新演繹的歌曲：