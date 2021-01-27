音樂永續︱享樂團重唱王菲經典《流非飛》　旨呈：錄主音挑戰最大

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-01-27 22:50

世紀疫情持續，在限聚令的「緊箍咒」下，影視娛樂事業成為重災區，本地音樂工作者「苦過弟弟」，國際唱片業協會（香港會）（即IFPI）為振興業界，在「創意香港」贊助，香港音像聯盟（HKRIA）和香港音樂出版人協會（MPA）全力支持下，推出「音樂永續2020」計劃，邀請98組歌手和樂隊，從過去40年來銷量曾獲白金唱片或金唱片的專輯、合共7000多首單曲裏，挑選出來，重新編曲兼重新演繹，製成113首新版歌曲，並安排於近日至農曆新年之前陸續推出。 去年曾經參加ViuTV真人騷兼選秀節目《全民造星III》的鄺旨呈（旨呈），他所屬的4人樂隊「享樂團」，決定重新演繹1993年推出的王菲經典歌曲《流非飛》。旨呈直言，這首90年代本地樂迷耳熟能詳的「非情歌」，是他們的集體回憶，今勻之所以決定重唱，既有致敬之意，而歌詞本來帶有強烈諷刺娛樂圈的意味，竟然出奇地呼應今天疫情的景況，相當有趣，「而家全部人都好想外出，但係永遠都冇『自由』，究竟幾時先能夠齊齊整整食餐飯？」 撰文：游大東

「享樂團」由主唱旨呈、與吉他手Addy、琴手Kenneth、鼓手Samuel組成，其中旨呈因為參加《全民造星III》而知名度提升。

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《流非飛》收錄於1993年9月推出的《十萬個為什麼？》專輯，是王菲第6張大碟，雖然當時她仍以王靖雯的名義「行走江湖」，惟這張唱片絕對是她卸下藝名、回復真身的轉捩點。自1989年出道開始至由美國進修回港後的4年間，王菲的派台歌，譬如《無奈那天》、《Everything》、《又繼續等》、《巴黎塔尖》、《多得他》和超級大熱之作《容易受傷的女人》，幾乎是清一色商業味道濃厚的情歌。直至《十萬個為什麼？》推出，無論原創歌曲抑或改編歌曲，監製之一的梁榮駿（Alvin Leong）明顯為王菲挑選的歌曲，都能夠突顯歌者展現自我的傾向，歌曲版圖亦愈來愈闊，將Tori Amos的《Silent All These Years》和The Police的《De Do Do Do, De Da Da Da》改編為《冷戰》和《Do Do Da Da》。

回望歷史，《流飛非》是繼《容易受傷的女人》後，再為王菲在樂壇創下事業另一波高峰的作品，當年她以「透明圍裙賣魚佬Look」和「菠蘿頭」的造型，現身「1993年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」和「第16屆十大中文金曲頒獎音樂會」，震撼各大媒體和全港市民，此事距今快將30年，仍記憶猶新。

1993年推出的《十萬個為什麼？》是王菲出道以來的第六張專輯，也是其唱歌事業的轉捩點。（網上圖片）

《流非飛》是百分百本地原創廣東歌，由C.Y. Kong作曲和編曲，由軟硬天師以莫可欣和郭可盈的名義填詞，曲風前衛，歌詞入腦，這正正是享樂團今次選擇翻唱的原因。主音旨呈解釋：「王菲同軟硬天師，既係我童年回憶，亦係我最喜歡嘅歌手同組合，《流非飛》係佢哋破天荒合作，喺嗰陣時就已經覺得非常前衛，難得有機會可以改編，以我哋『享樂團』嘅作風，唱一次我哋嘅《流非飛》，相信會幾好玩，亦可以趁呢個機會向三位前輩致敬。」

當然歌詞也是他們重新演繹這首歌的主要考慮。細讀歌詞，不難發現軟硬明顯是借歌者的自說自話，來諷刺娛樂圈的奇怪生態，「但喺呢個時代，聽番成首歌嘅歌詞，又有另外一個味道，而家喺疫情底下，大家都好想外出，好想『飛』，但係永遠都冇自由，究竟幾時先能夠齊齊整整食餐飯，幾時先可以『飛』？！」

王菲當年憑《流非飛》，事業創出新高峰，她出席「十大中文金曲」時的「菠蘿頭」造型，至今仍令人津津樂道。（YouTube截圖）

決定要翻唱之後，下一步就要找合適班底。旨呈說，「我哋希望呢個版本嘅《流非飛》，做到有我哋嘅味道，有我哋嘅感覺，其實原曲本身玩味性質已經非常之強，加上仲要係軟硬天師嘅填詞，改編充滿難度。」最後他們邀請了曾經合作過、屬於另一支樂隊「Zarahn」的結他手Goro Wong（黃曉暉），以及著名作曲人Adrian Chan（陳偉文）擔任監製，而編曲部份則由「享樂團」的四子負責。「我哋一係唔玩，一玩就要好認真，我哋編寫咗一個充滿英倫風格味道嘅全新版本。」

王菲的唱腔無可替代，為了「搣甩」先入為主的感覺，身為其中一位監製的Adrian使出「絕招」，旨呈直認難度超高。「最大挑戰係錄（唱）主音嘅部份，點樣將一首神曲，變成有『享樂團』味道嘅版本？呢個時候，Adrian叫我嘗試以低八度同高八度嘅唱法演繹，而且全程都要保持沙聲狀態去唱，真係估佢唔到，但出到嚟，效果相當滿意，亦都好好玩。」

《流非飛》的新MV由《全民造星III》的參賽者麥詠楠（Buber）執導，MV裏旨呈不斷逃跑，冀帶出歌詞的深義。（享樂團提供）

預算有限，今次很多參加「音樂永續2020」的歌手，都只會錄歌，而不拍MV，但「享樂團」相反，曾經參加《全民造星III》的旨呈，更邀請他在A組的舊戰友麥詠楠（Buber）掌鏡，於觀塘工業區和裕民坊一帶取景。「其實聽到首歌嘅Mix（混音）之後，就萌生出一個拍MV嘅想法，認識『享樂團』嘅人都會知，我哋每次做MV都係黐線同埋天馬行空，我都好驚自己會唔會又係想法多多，最後決定搵咗Buber幫我拍攝呢個不停咁樣逃跑嘅MV，希望呈現出歌詞之中不一樣嘅意思 ── 完全菲（非）自由。」

談到「享樂團」新版的《流非飛》的派台日子（30/1），剛好緊接《全民造星III》的節目播映日期，加上近日旨呈又以嘉賓主持身份亮相ViuTV新節目《囝囝女女730》，以宣傳角度而言，是個頗理想的時機吧？「我都覺得係幾好嘅Timing，因為喺《造星》之後，真係多咗人留意同埋支持，尤其我又係A組嘅IG小編，俾人感受到存活喺鏡頭外面嘅另一個我。」旨呈又指，早在《流非飛》完成之前，已決定2021年的工作方向，全年預計會推出三首新歌，希望令「享樂團」得到更多人認識和認同。

享樂團重新編曲、演唱的《流非飛》，將於本周六（30/1）上架。

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