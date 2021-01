音樂永續︱享樂團重唱王菲經典《流非飛》　旨呈：錄主音挑戰最大

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-01-27 22:50

世紀疫情持續,在限聚令的「緊箍咒」下,影視娛樂事業成為重災區,本地音樂工作者「苦過弟弟」,國際唱片業協會(香港會)(即IFPI)為振興業界,在「創意香港」贊助,香港音像聯盟(HKRIA)和香港音樂出版人協會(MPA)全力支持下,推出「音樂永續2020」計劃,邀請98組歌手和樂隊,從過去40年來銷量曾獲白金唱片或金唱片的專輯、合共7000多首單曲裏,挑選出來,重新編曲兼重新演繹,製成113首新版歌曲,並安排於近日至農曆新年之前陸續推出。 去年曾經參加ViuTV真人騷兼選秀節目《全民造星III》的鄺旨呈(旨呈),他所屬的4人樂隊「享樂團」,決定重新演繹1993年推出的王菲經典歌曲《流非飛》。旨呈直言,這首90年代本地樂迷耳熟能詳的「非情歌」,是他們的集體回憶,今勻之所以決定重唱,既有致敬之意,而歌詞本來帶有強烈諷刺娛樂圈的意味,竟然出奇地呼應今天疫情的景況,相當有趣,「而家全部人都好想外出,但係永遠都冇『自由』,究竟幾時先能夠齊齊整整食餐飯?」 撰文:游大東

「享樂團」由主唱旨呈、與吉他手Addy、琴手Kenneth、鼓手Samuel組成,其中旨呈因為參加《全民造星III》而知名度提升。

林家謙盧巧音等獲IFPI邀重新演繹金曲 「音樂永續」創逾800職位

《流非飛》收錄於1993年9月推出的《十萬個為什麼?》專輯,是王菲第6張大碟,雖然當時她仍以王靖雯的名義「行走江湖」,惟這張唱片絕對是她卸下藝名、回復真身的轉捩點。自1989年出道開始至由美國進修回港後的4年間,王菲的派台歌,譬如《無奈那天》、《Everything》、《又繼續等》、《巴黎塔尖》、《多得他》和超級大熱之作《容易受傷的女人》,幾乎是清一色商業味道濃厚的情歌。直至《十萬個為什麼?》推出,無論原創歌曲抑或改編歌曲,監製之一的梁榮駿(Alvin Leong)明顯為王菲挑選的歌曲,都能夠突顯歌者展現自我的傾向,歌曲版圖亦愈來愈闊,將Tori Amos的《Silent All These Years》和The Police的《De Do Do Do, De Da Da Da》改編為《冷戰》和《Do Do Da Da》。

回望歷史,《流飛非》是繼《容易受傷的女人》後,再為王菲在樂壇創下事業另一波高峰的作品,當年她以「透明圍裙賣魚佬Look」和「菠蘿頭」的造型,現身「1993年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」和「第16屆十大中文金曲頒獎音樂會」,震撼各大媒體和全港市民,此事距今快將30年,仍記憶猶新。

1993年推出的《十萬個為什麼?》是王菲出道以來的第六張專輯,也是其唱歌事業的轉捩點。(網上圖片)

《流非飛》是百分百本地原創廣東歌,由C.Y. Kong作曲和編曲,由軟硬天師以莫可欣和郭可盈的名義填詞,曲風前衛,歌詞入腦,這正正是享樂團今次選擇翻唱的原因。主音旨呈解釋:「王菲同軟硬天師,既係我童年回憶,亦係我最喜歡嘅歌手同組合,《流非飛》係佢哋破天荒合作,喺嗰陣時就已經覺得非常前衛,難得有機會可以改編,以我哋『享樂團』嘅作風,唱一次我哋嘅《流非飛》,相信會幾好玩,亦可以趁呢個機會向三位前輩致敬。」

當然歌詞也是他們重新演繹這首歌的主要考慮。細讀歌詞,不難發現軟硬明顯是借歌者的自說自話,來諷刺娛樂圈的奇怪生態,「但喺呢個時代,聽番成首歌嘅歌詞,又有另外一個味道,而家喺疫情底下,大家都好想外出,好想『飛』,但係永遠都冇自由,究竟幾時先能夠齊齊整整食餐飯,幾時先可以『飛』?!」

王菲當年憑《流非飛》,事業創出新高峰,她出席「十大中文金曲」時的「菠蘿頭」造型,至今仍令人津津樂道。(YouTube截圖)

決定要翻唱之後,下一步就要找合適班底。旨呈說,「我哋希望呢個版本嘅《流非飛》,做到有我哋嘅味道,有我哋嘅感覺,其實原曲本身玩味性質已經非常之強,加上仲要係軟硬天師嘅填詞,改編充滿難度。」最後他們邀請了曾經合作過、屬於另一支樂隊「Zarahn」的結他手Goro Wong(黃曉暉),以及著名作曲人Adrian Chan(陳偉文)擔任監製,而編曲部份則由「享樂團」的四子負責。「我哋一係唔玩,一玩就要好認真,我哋編寫咗一個充滿英倫風格味道嘅全新版本。」

王菲的唱腔無可替代,為了「搣甩」先入為主的感覺,身為其中一位監製的Adrian使出「絕招」,旨呈直認難度超高。「最大挑戰係錄(唱)主音嘅部份,點樣將一首神曲,變成有『享樂團』味道嘅版本?呢個時候,Adrian叫我嘗試以低八度同高八度嘅唱法演繹,而且全程都要保持沙聲狀態去唱,真係估佢唔到,但出到嚟,效果相當滿意,亦都好好玩。」

《流非飛》的新MV由《全民造星III》的參賽者麥詠楠(Buber)執導,MV裏旨呈不斷逃跑,冀帶出歌詞的深義。(享樂團提供)

預算有限,今次很多參加「音樂永續2020」的歌手,都只會錄歌,而不拍MV,但「享樂團」相反,曾經參加《全民造星III》的旨呈,更邀請他在A組的舊戰友麥詠楠(Buber)掌鏡,於觀塘工業區和裕民坊一帶取景。「其實聽到首歌嘅Mix(混音)之後,就萌生出一個拍MV嘅想法,認識『享樂團』嘅人都會知,我哋每次做MV都係黐線同埋天馬行空,我都好驚自己會唔會又係想法多多,最後決定搵咗Buber幫我拍攝呢個不停咁樣逃跑嘅MV,希望呈現出歌詞之中不一樣嘅意思 ── 完全菲(非)自由。」

談到「享樂團」新版的《流非飛》的派台日子(30/1),剛好緊接《全民造星III》的節目播映日期,加上近日旨呈又以嘉賓主持身份亮相ViuTV新節目《囝囝女女730》,以宣傳角度而言,是個頗理想的時機吧?「我都覺得係幾好嘅Timing,因為喺《造星》之後,真係多咗人留意同埋支持,尤其我又係A組嘅IG小編,俾人感受到存活喺鏡頭外面嘅另一個我。」旨呈又指,早在《流非飛》完成之前,已決定2021年的工作方向,全年預計會推出三首新歌,希望令「享樂團」得到更多人認識和認同。

享樂團重新編曲、演唱的《流非飛》,將於本周六(30/1)上架。

點擊下列圖輯,了解不同歌手在「音樂永續2020」重新演繹的歌曲: