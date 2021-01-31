石山街身兼樂手與曾比特合作　直言有壓力：好驚整衰人哋啲嘢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-31 03:00

今年出道的新晉組合石山街昨晚（30/1）在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》登場，與師姐陳凱詠（Jace）合唱《Man Down》後，他們接連帶來《失憶週末》和《囍帖街》的改編版，與前作風格截然不同，其後再演繹新歌《暗戀家》。

足本重溫︱Gin Lee與環球群星獻唱為市民打氣：過去一年好唔容易

世紀疫症下，「01心意」與香港環球唱片合作，於1月30日（星期六）晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》，演出單位分別有Gin Lee、石山街（右一及右二）、陳凱詠與曾比特（Mike，左二）。（葉志明攝）

成員Marstn和Yeung Tung皆為獨立音樂人出身，其中前者在上年曾參與公開演出，今次則在線上演唱會獻唱，雖然樂迷可安在家中欣賞，但他始終覺得與過往能與觀眾互動的感覺不一樣，笑指：「如果有現場觀眾嘅話，你可以睇到佢哋個樣，睇到佢哋嘅反應。聽緊嘅會睇到，唔係聽緊嘅都會睇到，（Yeung Tung：見到咁嘅反應真係好事嚟？）都係好事嚟嘅。不過跟住落嚟都會比較多網上嘅音樂會，可能係將來嘅發展方向，無可避免。」

其實今次石山街身兼多職，除了要應付自己演出外，亦要充當Mike的樂手，為對方伴奏《必殺技》和《Just The Way You Are》。Yeung Tung直言今晚相當緊張，除了自己上年幾乎沒有演出機會外，部份原因亦來自今晚要充當樂手：「通常整衰自己啲嘢冇咁驚，但係我好驚整衰人哋啲嘢，所以呢方面係會有少少壓力，但係都唔大嘅，因為之前都有做過類似嘅嘢。」Marstn即引用歌詞補充：「我慣了作配角！」

展望將來，石山街期待嘗試電音以外的歌曲風格，Yeung Tung指：「我哋之前未開始合作嘅時候，其實我係偏向電音嘅，而佢就比較多acoustic啲嘅，有少少民謠風格。可能之後會試下做啲acoustic啲嘅，或者試下流行搖滾，乜都想試下。」

Marstn指自己觀看在《全民造星II》時，已經覺得Mike是唱得之人。（葉志明攝）