石山街身兼樂手與曾比特合作　直言有壓力：好驚整衰人哋啲嘢

最後更新日期: 2021-01-31

今年出道的新晉組合石山街昨晚(30/1)在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》登場,與師姐陳凱詠(Jace)合唱《Man Down》後,他們接連帶來《失憶週末》和《囍帖街》的改編版,與前作風格截然不同,其後再演繹新歌《暗戀家》。

世紀疫症下,「01心意」與香港環球唱片合作,於1月30日(星期六)晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》,演出單位分別有Gin Lee、石山街(右一及右二)、陳凱詠與曾比特(Mike,左二)。(葉志明攝)

成員Marstn和Yeung Tung皆為獨立音樂人出身,其中前者在上年曾參與公開演出,今次則在線上演唱會獻唱,雖然樂迷可安在家中欣賞,但他始終覺得與過往能與觀眾互動的感覺不一樣,笑指:「如果有現場觀眾嘅話,你可以睇到佢哋個樣,睇到佢哋嘅反應。聽緊嘅會睇到,唔係聽緊嘅都會睇到,(Yeung Tung:見到咁嘅反應真係好事嚟?)都係好事嚟嘅。不過跟住落嚟都會比較多網上嘅音樂會,可能係將來嘅發展方向,無可避免。」

其實今次石山街身兼多職,除了要應付自己演出外,亦要充當Mike的樂手,為對方伴奏《必殺技》和《Just The Way You Are》。Yeung Tung直言今晚相當緊張,除了自己上年幾乎沒有演出機會外,部份原因亦來自今晚要充當樂手:「通常整衰自己啲嘢冇咁驚,但係我好驚整衰人哋啲嘢,所以呢方面係會有少少壓力,但係都唔大嘅,因為之前都有做過類似嘅嘢。」Marstn即引用歌詞補充:「我慣了作配角!」

展望將來,石山街期待嘗試電音以外的歌曲風格,Yeung Tung指:「我哋之前未開始合作嘅時候,其實我係偏向電音嘅,而佢就比較多acoustic啲嘅,有少少民謠風格。可能之後會試下做啲acoustic啲嘅,或者試下流行搖滾,乜都想試下。」

